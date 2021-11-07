ياسين منصور: 5 مليارات جنيه قيمة الإنشاءات فى «بالم هيلز نيو كايرو» حتى الآن

ضخت شركة بالم هيلز للتطوير العقارى استثمارات إجمالية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه فى مشروع «بالم هيلز نيو كايرو» منذ عام 2015 وحتى العام الجارى.

وقال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع مقام على 500 فدان، منها 100 فدان للمنطقة التجارية، والباقى للوحدات السكنية المتنوعة بين شقق وفيلات.

وأشار – خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بحضور «المال» – إلى أن قيمة المبيعات المحققة فى القطاع السكنى للمشروع تفوق 10 مليارات جنيه وتم تنفيذ نسبة إنشاءات تتعدى %80 فى المرحلتين الأولى والثانية البالغ مساحتهما الإجمالية 170 فدانا.

وأكد أن عدد الوحدات المستهدف إنشاؤها بالمشروع تقارب 4500 تم الانتهاء من تنفيذ 1300 منها وسيتم بدء تسليمها خلال الفترة المقبلة؛ مع اعتماد «بالم هيلز» على سياسة تسليم الوحدات قبل موعدها بفترة لا تقل عن عام.

وأوضح أن المشروع مقام بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتبلغ حصة الأخيرة نحو %28.4 من أى متحصلات نقدية من البيع بخلاف حصة عينية تبلغ 175 ألف متر من الوحدات السكنية و17 ألف متر بالمنطقة التجارية.

ولفت إلى أن المنطقة التجارية فى «بالم هيلز نيو كايرو» تضم ناديا رياضيا على مساحة 27 فدانا، بجانب مدرسة «كنجز» الدولية وشقق فندقية ومولات تجارية وفندق؛ فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية للمشروع 25 مليار جنيه.

وحول التبعات المتوقعة لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء؛ أكد أن العقار هو الأمان للمستهلك فى مواجهة التضخم فى مصر نظرا لخصوصية القطاع لاستفادته من الارتفاع المستمر فى الزيادة السكانية.

وضرب مثالا بأن شركته عندما طرحت أول مرحلة فى مشروع «نيو كايرو» بلغ سعر المتر 9000 جنيه وحاليا يتم طرحه بـ 20 ألفا.

العقار هو الأمان لمواجهة التضخم فى مصر ونمتلك مخزونا جاهزا بحجم 4 مليارات

وكشف عن تملك «بالم هيلز» مخزونا عقاريا جاهزا للبيع بقيمة 4 مليارات جنيه سيتم الاعتماد عليها فى توفير السيولة ومواجهة تحديات التضخم؛ بجانب اتباع سياسة الإسراع قدر الإمكان فى إنشاء المشروعات؛ وخفض عدد الوحدات التى يتم طرحها فى أى مرحلة جديدة.

يشار إلى أن «بالم هيلز» حققت قفزة فى مبيعاتها بالنصف الأول من 2021 بنسبة %76 لتصل إلى 7.7 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار للفترة المماثلة من عام 2020 مع نمو عدد الوحدات المباعة بواقع %113 على أساس سنوى.

وقالت الشركة إن هذه النتائج جاءت مدعومة بشكل أساسى من التعافى التدريجى لقطاع العقارات، وارتفاع الإقبال على مشروعاتها خاصة فى غرب القاهرة، والوحدات الموسمية بالساحل الشمالى، خلال موسم الصيف، ونمو الطلب على الوحدات المتاحة للتسليم الفورى فى عدة مشروعات بشرق القاهرة وغربها، وصعود المبيعات التجارية بواقع %74 خلال النصف الأول.