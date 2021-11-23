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ياسين منصور يشيد بإجراءات الدولة لضبط السوق العقاري وينصح بـ«اختيار المطور قبل المشروع»

أشاد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة بالم هيلز، ياسين منصور ، بإجراءات الدولة لضبط السوق العقاري ناصحا بـ«اختيار المطور قبل المشروع» . جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".…

المال - خاص 12:46 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 12:46 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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أشاد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة بالم هيلز، ياسين منصور ، بإجراءات الدولة لضبط السوق العقاري ناصحا بـ«اختيار المطور قبل المشروع» .

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال ياسين منصور : “الضوابط المقرة من الحكومة تصب في صالح المطور العقاري الملتزم وصاحب الملاءة المالية التي تجعله قادراً على الاستمرار لأنه ببساطة صناعة التطوير العقاري عبارة عن بنوك صغيرة لأن المواطن بيجي يحجز على تصميم هندسي قبل الانتهاء من التصميمات”.

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وأضاف: “الحقيقة الشركات أو المطورين العقارين بيقوموا برضه بدور البنوك في عملية التقسيط للعملاء”.


وأكد أن تلك الضوابط تمنح المستهلك الشعور بالأمان وألا يكون قلقاً من عملية التطوير في المطلق، لافتا إلى تحديد نسبة 30% قبل طرح المشروعات.


وأوضح أن المستفيد الأول من تلك المنظومة هو العميل أو المواطن “لأنه هيأخد حقه وإحنا كمطورين عقاريين مش عاوزين نيجي على حد” .

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واستطرد قائلاً : “فيه ناس كانت بتبقى متخرجة من الجامعة يأخدوا أرض ويطلعوها عمارة وسيبقى إتمام المشروع في المجهول والخاسر هو العميل”.


ووجه نصيحة للعملاء والمواطنين بعد تلك الضوابط قائلاً : “اختار المطور نفسه قبل المشروع؛ لأن المطور وفقاً للضوابط هو الأمان والملاءة المالية”.


وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تنظيم السوق العقارية من خلال إلزام الشركات بعدم طرح مشروعاتها إلا بعد تنفيذ 30% منها، وما تلى تلك التوجيهات من حوار قطاعى للوصول لصيغة ملائمة لجميع المشروعات، بخلاف تبعات القرار فى التوجه اللافت من المطورين للاقتراض من البنوك المختلفة لتعزيز الملاءة المالية وتسريع وتيرة التنفيذ

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بقلم المال - خاص

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