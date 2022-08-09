ياسين منصور يرفع حصته في بالم هيلز مجددا ويشتري 900 ألف سهم

أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ياسين إبراهيم لطفى منصور بشراء 900 ألف سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت بالم هيلز، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن نسبة مساهمة رئيس مجلس الإدارة ارتفعت بعد تلك العملية من 6.01% إلى 6.04% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.34جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط ياسين منصور بمجموعة مرتبطة تستحوذ على 41.99% من إجمالى أسهم الشركة.

بالم هيلز : ياسين منصور اشترى 350 ألف سهم بنهاية يوليو الماضى

ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز

واشترى ياسين منصور 350 ألف سهم إلى حصته فى 31 يوليو الماضى بقيمة إجمالية430.5 ألف جنيه لترتفع حصته من 5.99% إلى 6.01% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.23جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 6 مليارات جنيه موزعًا على 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي بين شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.18%.

كما يسهم البنك العربى الأفريقى الدولى المساهم بنسبة 12.56%، إضافة إلى ياسين منصور الذى ارتفعت حصته إلى 6%،

فضلًا عن آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضي.

صرف أرباح على المساهمين بقيمة 304 ملايين جنيه خلال مايو وأغسطس

وأقرّت عمومية بالم هيلز للتعمير،فى اجتماع (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم يجرى صرفها على قسطين.

وبدأت صرف القسط الأول بقيمة 0.5 جنيه للسهم اعتبارًا من 30 مايو الماضى، بينما سيجرى صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارًا من 30 أغسطس المقبل، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة سابقًا.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 856 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.231 جنيه للسهم خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو 62% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة (31 مايو الماضى) إن تحقيق هذه المبيعات القياسية جاء بفضل زيادة أسعار البيع بالتزامن مع نمو عدد الوحدات المباعة خلال الربع بنسبة 96%.

وبلغ عدد الوحدات المبيعة خلال الربع المنتهى مارس حوالى 995 وحدة، مقارنة مع 488 وحدة خلال الربع المقارن من 2021.

وجاء أغلب المبيعات من مشروع باديا الذى تضاعفت مبيعاته بنسبة 308% عبر بيع 428 وحدة بقيمة 1.9 مليار جنيه، مقارنة ببيع 137 وحدة خلال العام السابق بقيمة 467 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.