ياسين منصور يرفع حصته فى «بالم هيلز» إلى 6% بعد شراء 350 ألف سهم

أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير عن قيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ياسين إبراهيم لطفى منصور بشراء 350 ألف سهم إلى حصته بقيمة إجمالية قدرها 430.5 ألف جنيه تقريبا.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم،إن نسبة مساهمة رئيس مجلس الإدارة ارتفعت بعد تلك العملية من 5.99% إلى 6.01% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.23جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط ياسين منصور بمجموعة مرتبطة تستحوذ على 41.97% من إجمالى أسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 6 مليارات جنيه موزعا على 3 مليارات سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم ، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية المساهم الأكبر بنسبة 40.18%.

كما يساهم البنك العربى الأفريقى الدولى المساهم بنسبة 12.56% ،إضافة إلى ياسين منصور الذى ارتفعت حصته إلى 6%، فضلا عن آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الجارى.

«بالم هيلز» تسجل مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه في ثلاثة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة نمو 62% عن المحقق خلال الفترة المقارنة من 2021.

وقالت بالم هيلز فى إفصاح تفسيرى مرسل للبورصة (31 مايو الماضى) إن تحقيق هذه المبيعات القياسية جاء بفضل زيادة أسعار البيع بالتزامن مع نمو عدد الوحدات المباعة خلال الربع بنسبة 96%.

وبلغ عدد الوحدات المباعة خلال الربع المنتهى مارس حوالى 995 وحدة، مقارنة مع 488 وحدة خلال الربع المقارن من 2021.

وجاءت أغلب المبيعات من مشروع بادية الذى تضاعفت مبيعاته بنسبة 308% عبر بيع 428 وحدة بقيمة 1.9 مليار جنيه، مقارنة ببيع 137 وحدة خلال العام السابق بقيمة 467 مليون جنيه.

بينما شهد مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة -ثانى أكبر مشروع للشركة-تضاعف مبيعاته هو الآخر بنسبة 129% ليسجل 1.24 مليار جنيه مقارنة مع نحو 539 مليونا خلال الربع المقارن من 2021.

ياسين منصور : سجلنا مبيعات فوق المستهدف بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال 2021

ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز

وارتفعت مبيعات الشركة فوق المستهدف إلى 17.1 مليار جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو 35% على المبيعات المحققة فى العام السابق.

وكشفت مؤشرات مالية أرسلتها الشركة للبورصة (15 فبراير الماضى) ارتفاع عدد الوحدات المبيعة إلى 3350 وحدة خلال عام 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وتوقع ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة فى وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2021، بما يعنى أن حجم المتحقق يزيد على المستهدف بأكثر من 2 مليار جنيه.

واستحوذت مدينة بادية على 26% من مبيعات الوحدات السكنية فى عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه، كما ارتفعت مبيعات الوحدات التجارية إلى 2 مليار جنيه فى نفس العام بنسبة نمو 3% عن العام السابق.

وبلغ عدد الوحدات المسلَّمة للعملاء إلى 1308 خلال العام الماضى، بنسبة نمو 107%، مقارنة مع 633 وحدة جرى تسليمها فى 2020.

صرف أرباح على المساهمين بقيمة 304 ملايين جنيه خلال مايو وأغسطس

ياسين منصور بالم هيلز

ورفعت الشركة مخصصات الإنفاق على أعمال التشييد والبناء إلى 2.7 مليار جنيه، خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 1.2 مليار عن مخصصات عام 2020.

وأقرت عمومية شركة بالم هيلز للتعمير،فى اجتماع (31 مارس الماضى) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.10 جنيه للسهم يجرى صرفها على قسطين .

وبدأت صرف القسط الأول بقيمة 0.5 جنيه للسهم اعتبارًا من 30 مايو الماضى ،بينما سيجرى صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارًا من 30 أغسطس المقبل، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة سابقا.

وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 856 مليون جنيه خلال 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 749.1 مليون جنيه خلال 2020.

كما ارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.271 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.231 جنيه للسهم خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 8 مارس الماضى.