ياسين منصور يتوقع ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل في حدود 10-12%

كشف أن حجم أعمال بالم هيلز ارتفع إلى 640 مليون تقريباً خلال الـ 9 شهور الأولى من 2021

توقع رجل الأعمال، ياسين منصور ، ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل في حدود 10-12%، مشيرا إلى أن حجم أعمال بالم هيلز ارتفع إلى 640 مليون تقريباً خلال 9 شهور

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن جائحة كورونا أثرت سلباً على السوق العقاري ، مشيراً إلى أن مجموعته لم نتوقف عن العمل يوماً واحداً في بالم هيلز خلال الجائحة.

وكشف أن حجم أعمال بالم هيلز ارتفع إلى 640 مليون تقريباً خلال الـ 9 شهور الأولى من 2021 ، مؤكدا أن “باديا” أكثر المشروعات مبيعاً في بالم هيلز”.

وأوضح أن هناك 700% زيادة في حجم مبيعات “باديا” العام الجاري ، لافتا إلى أن المبيعات في “باديا” استمرت في الزيادة حتى الربع الأخير من 2021.

وأوضح أن صافي ديون بالم هيلز انخفضت إلى 444 مليون جنيه حالياً بعد أن كانت مليار و400 ألف العام الماضي.

وتوقع الوصول إلى ” صفر ديون ” بنهاية العام الجاري قائلاً : “صافي مديونية “بالم هيلز” ستتراجع خلال الفترة المقبلة ثم تعاود الارتفاع وفق نظام التسهيلات الجديد”.



وأكد أن التضخم العالمي مؤقت و لن يستمر طويلا ونتوقع ارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.



وحول حدود الارتفاعات المتوقعة قال : “أتوقع ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل في حدود 10-12%”.

وعن مشروع “باديا”، قال رجل الأعمال ياسين منصور إن المشروع يدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري التي طرحتها الدولة.

وحول معني تسمية المشروع، أضاف: “أطلقنا اسم باديا على مدينتنا لأنها بداية في كل حاجة و تعاونا مع أكبر شركات استشارية في العالم في المشروع”.

وتابع: “لدينا كهرباء عادية وطاقة شمسية ونسعى للحصول على كهرباء من محطة بنيان”.

وقال: “تعاونا مع مكتب ألماني لتوفير الخدمات في “باديا” من اليوم الأول، وكل ساكن لديه كل احتياجاته اليومية مثل السوبر ماركت على بعد 5 دقايق، واحتياجاته الأسبوعية على مسافة 10 دقايق واحتياجاته الشهرية على مسافة 15 دقيقة مشي”.



وأشار إلى أن ثمة فارق بين فكرة الكمبواندات وبين المجتمع الخاص بالمدنية قائلاً : “الكومباوندات أبعدت أبنائنا عن المجتمع الحقيقي، ومدينة باديا تكسر هذه الحواجز التقليدية غير الصحية”.

وكشف أنه يسعى للبدء في إنشاءات جامعة باديا خلال شهرين بالاضافة لبناء أكبر نادي قائلاً : “سيكون لدينا في “باديا” أكبر نادي في غرب القاهرة 80 فدانا”.

وحول نظم التقسيط والمساحات المتاحة وهل تخاطب كافة الفئات قال “شقق بتقسيط على 10 سنين ومساحات من 60 لـ 125 متر في “باديا”.

وتابع: “الناس دخلها قلّ الفترة اللي فاتت وإحنا عالجنا ده بزيادة مدة التقسيط وتقليل المساحات فالشقة 60 متر في “باديا” متشطبة بالكامل بـ مليون و200 ألف.. والتقسيط على 10 سنين والقسط 10 آلاف في الشهر وبدون مقدم وشقة 125 متر في “باديا” متشطبة بالكامل.. والقسط الشهري أقل من 20 ألف وبدون مقدم”.



وحول طرق الدفع قال ياسين منصور: “أسلوب الدفع الربع سنوي (كل 3 شهور) مريح أكثر للعملاء”

وكشف أن المدينة تملك لدينا مساحات مختلفة في المساكن، وطريقة المباني مبنية وفق أسس علمية تخفض من درجة الحرارة وتتكيف مع التغيرات المناخية .

وأكد أن شكوى المواطنين ليست من الأسعار الخاصة بالوحدات لكن من أسعار المعيشة قائلاً : “الناس مش بتشتكي من سعر البيوت ولكن من سعر المعيشة ونوعد الناس بتقليل تكلفة المعيشة اليومية بنسبة 30%”.



ولفت إلى أن باديا ليست لطبقة معينة لكن لجميع طبقات المجتمع المصري قائلاً : “نستهدف جميع المصريين وليس فئة معينة.. ولكن نستهدف الشباب والطبقة المتوسطة المتعلمة”.

ومدينة ” باديا ” هي عبارة مشروع عبارة عن 3 الالاف فدان بما يعادل 12 ألف و600 متر تقع في مدينة أكتوبر الجديدة وهو مشروع موقع منذ المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عام 2015 لكن إستغرق الامر بعض الوقت حتى الوصول لصيغة العقد النهائي “