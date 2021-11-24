ياسين منصور : نطالب الحكومة بتبسيط إجراءات التمويل العقاري في البنوك

مؤكدا ثقته في حدوث ذلك.

طالب ياسين منصور رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، الحكومة بتبسيط إجراءات التمويل العقاري في البنوك ، مؤكدا ثقته في حدوث ذلك.

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشاد منصور بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في تطوير منظومة التمويل العقاري، مؤكداً أن مطلب تطوير التمويل العقاري ظل يرواد كافة المستثمرين والمطورين في السوق العقاري على مدار سنوات وأن يكون الاخير هو ضمن المحركات الرئيسية لسوق العقار .

وأوضح أن “الدولة أخذت بعض الخطوات المهمة بهذا الصدد عبر مبادرات محفزة بالأخص مبادرات محدود الدخل والمتوسط وهو أمر جيد”.

وطالب بتبسيط الاجراءات ومزيد من الإصلاحات عليها قائلاً : “التمويل العقاري مش سعر بس لكن إجراءات ايضاً عشان كده بنطالب بتسيط تلك الاجراءات وأنا متأكد أن الدولة ستتجه لذلك مع الوقت”.



وتابع: ” إحنا كمطورين لما بنقسط لعميل بنوفرله سبل وتسهيلات كبيرة وعندما يقوم المواطن بالمقارنة بيننا وبين إجراءات البنك الخاصة بالتمويل العقاري نحد أنها إجراءات معقدة وكم كبير من الاوراق المطلوبة تصل في بعض الاحيان لمراحل تعجيزية”.



وطالبا الحكومة القضاء على مأسماه البيروقراطية في إجراءات البنوك “قائلاً : “كلي ثقة أن ده حيصل “.