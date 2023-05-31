ياسين منصور: لم أندم على «باديا» والاستثمار العقاري مكانته كبيرة في قلبي

قال رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، إنه لم يندم على الدخول في مشروع «باديا»، مؤكدا أن الاستثمار العقاري مكانته كبيرة في قلبه.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وأوضح أنه بعد مرور الازمات الاقتصادية العالمية والمحلية الاخيرة لم يندم أبداً أنه دخل في مشروع ضخم مثل باديا.

وأضاف: “إحنا طلعنا من أزمة كوفيد 19 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها وتعودنا في مجموعة منصور بأكملها أن ننظر إلى الأمام وليس أسفل رجلينا وقت الأزمة “

وتابع: “بالنظر إلى أزمات العقد الماضي كان فيه في عام 2008 أزمة مالية عالمية و2011 حدثت الثورة وغستمرت تداعياتها ثم أزمة كوفيد 19 في عام و2020 وأعقبها الحرب الروسية الاوكرانية عام 2022 ورغم كل هذه الازمات لكننا قررنا الاستمرارية والمضي قدماً لاننا مؤمنين أن عبور الشركات في القطاع العقاري في الأزمات يزيدها قوة وصلابة وذلك بقدرتها على إمتصاص الصدمات”.



ورداً على سؤال الحديدي هل تشعر بالندم للدخول في مشروع ضخم رغم كافة التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال عام ونصف قال ياسين منصور: “لست نادماً بالعكس نحن نزيد من الاستثمارات ونرى أن هناك فرص كبيرة جداً والازمات تجعل القطاع العقاري أكبر”.

وأضاف: “كل من يعبر تلك الازمات من المطورين يصبح اكثر خبرة وأكثر مقدرة على التعامل مع المخاطر حتى سلوك المستهلك تطور وأصبح يبحث قبل قرار الشراء عن الملاءة المالية لأنه يعي الآن أن الشركات الصغيرة قد لاتستطيع الاستمرارية وسط هذه الأزمات”.

قال رجل الأعمال ياسين منصور ، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة تعتزم تسليم 1600 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمدينة باديا خلال العام الجاري ما بين 1000 شقة و600 فيلا.

ومن المقرر تسليم 1270 شقة آخرين خلال العام المقبل، وذلك من إجمالي 3372 وحدة بالمنطقة الأولى مقسمين ما بين 1113 فيلا، و2259 شقة.