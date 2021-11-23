ياسين منصور : لا يمكن للقطاع الخاص المشاركة في التنمية بدون بنية تحتية والدولة قامت بمجهود غير مسبوق

شدد رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هليز إنه لا يمكن للقطاع الخاص المشاركة في التنمية بدون بنية تحتية والدولة قامت بمجهود غير مسبوق جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس…

شدد رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هليز إنه لا يمكن للقطاع الخاص المشاركة في التنمية بدون بنية تحتية والدولة قامت بمجهود غير مسبوق

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون بنية تحتية تقيمها الدولة وهو ما لمسه في مدينة أكتوبر الجديدة وفي مناطق عدة في أخر ستة أو سبع سنوات.

وقال: “البنية التحتية في أكتوبر الجديدة ممتازة وشفنا ده خلال آخر ست أو سبع سنوات بقوة في عدد من الطرق والبنية التحتية صوب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وشفت طفرة هائلة في الطرق لم نرها في مصر منذ سنوات كثيرة”.



وأوضح أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للبلاد بشبكة الطرق الواسعة دفع المستثمرين وبالم هيلز في طليعتهم للمضي قدماً في بناء مدينة “باديا”، مشيرا إلى أنها “ستكون قلب أكتوبر الكاملة لكونها تقع على حدود أكتوبر القديمة والجديدة”.



وأشاد بالطريق الدائري الأوسطي، قائلاً : أخدت من العاصمة الادارية عبر الطريق الدائري الاوسطي وحتى أكتوبر الجديدة في مدة لم تتجاوز الثلاثين دقيقة”.



وأكد أن مايتم عبر الطريق الدائري الأوسطي ربط كافة المناطق ببعضها البعض.

وأشار إلى أن باديا سيصل إليها الطريق السريع الرابط بين العين السخنة والعاصمة الإدارية والمونوريل قائلاً : “اللي بيحصل ده غير مسبوق وهو ما شجعنا ودفعنا للاستثمار في منطقة باديا”.

وقال: “خلقنا براند جامد لأن البراند في أي مكان يدفعه للتنمية سريعا وهو اتجاه وتفكير سليم من الدولة أن تبدأ بالقطاع الخاص لما تملكه من علامة تجارية وخبرة واسعة وثانيهما الحكومة نجحت في فتح الآفاق عبر البراندات وكون هي المالكة للأراضي”.