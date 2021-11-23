ياسين منصور : عملنا دراسة أثبتت أن الاستثمار في العقار أكثر ربحا من الجنيه والدولار

قال: "اكتشفنا أن العقار ازادات قيمته في الدراسة 19 مرة في عشرين عاماً".

قال رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هليز: “عملنا دراسة أثبتت أن الاستثمار في العقار أكثر ربحا من الجنيه والدولار”.

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الاستثمار في قطاع العقارات لازال الأوفر حظاً والاكثر جاذبية حتى الآن قائلاً : لازال جاذباً جداً ومخزناً للقيمة”.



وقال: “عملنا دراسة على بعض أنواع المباني التي يجري تنفيذها الآن وتم مقارنته بنفس الأسلوب الذي تم منذ عشرين عاماً وتم مقارنته بقيمة الجنيه المقومة بالدولار واكتشفنا أن العقار ازادات قيمته في الدراسة 19 مرة في عشرين عاماً”.



وأضاف: “بينما قيمة الجنيه بلغت 8% خلال نفس الفترة والدولار 8.2% كزيادة في عشرين عاماً وتقوم العملية الحسابية على قيمة الجحنيه إذا كان مودعاً في البنك في أحد القنوات الادخارية وكذا الدولار بفائدة مركبة وهو ما يمثل ضعفين فقط”.



وتطرق ياسين منصور إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية ولجوء الكثير من المطورين لعملية التقسيط لمدد سداد تتجاوز 7 أو ثماني سنوات وتأثيره على عمليات إعادة البيع.

وقال منصور : “تأثير محدود لكن إعادة البيع يتحكم فيه خدمة ما بعد البيع بالأساس مهما كانت مدد السداد وفقاً لأسس المطور العقاري”.



وأشار إلى أن شركته دشنت شركتين لخدمات ما بعد البيع أحدهما عالمية وتؤدي الخدمات ولها سابقة في الشرق الأوسط قائلاً : “لديهم منظومة خاصة بها ونحن نطور خدماتنا باستمرار”.