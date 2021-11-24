عقـــارات

ياسين منصور: شركة الأهلي هدفها التحول بالنادي لشركة استثمارية رابحة

قال ياسين منصور رجل الأعمال و رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إن شركة الأهلي هدفها التحول بالنادي لشركة استثمارية رابحة والشركة مسئولة عن الكرة بالنادي وهدفها الاستمرار في حصد البطولات وتحقيق الربح" جاء ذلك في لقاء خاص خلال…

المال - خاص 2:15 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 2:15 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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قال ياسين منصور رجل الأعمال و رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إن شركة الأهلي هدفها التحول بالنادي لشركة استثمارية رابحة والشركة مسئولة عن الكرة بالنادي وهدفها الاستمرار في حصد البطولات وتحقيق الربح”

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

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وأوضح أن من أهم مهام وأساسيات شركة الأهلي الاهتمام بناشئي النادي هو أن ألا نتجاوز في شراء اللاعبين 3-4 سنويا والباقي من أشبال النادي قائلاً : “من أهدافنا ألا نتجاوز في شراء اللاعبين 3-4 سنويا والباقي من أشبال النادي.

ولفت إلى أن التطوير العقاري في مصر لايزال مجال صحي جداً” موضحاً أن الزيادة السكانية ومليون زيجة سنوياً يساعدان على استمرار الطلب على العقارات .

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وأشار إلى أن الوقت الحالي هو أكثر الأوقات التي يشعر فيها بالحماس، قائلاً : “الآن هو أكثر الأوقات التي أشعر فيها بالحماسة للعمل في حياتي “.


وأكد أن هناك تطور كبير يحدث في مصر حالياً مضيفا: “سعيد أنني دخلت مجال التطوير العقاري لأنه يترك ذكرى حية ومرئية”.

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