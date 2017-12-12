ياسين منصور: سنصدر سندات بقيمة 1.6 مليار جنيه فى 2018

هاجر عمران قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير إن الشركة تسعى لإطلاق عمليتى توريق وإصدار سندات بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه موزعة بواقع 800 مليون جنيه فى فبراير و مثلها فى منتصف العام المقبل 2018. وأضاف فى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر الغرفة الامريكية للتجارة منذ قلي

هاجر عمران

قال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للتعمير إن الشركة تسعى لإطلاق عمليتى توريق وإصدار سندات بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه موزعة بواقع 800 مليون جنيه فى فبراير و مثلها فى منتصف العام المقبل 2018.

وأضاف فى تصريحات على هامش مشاركته فى مؤتمر الغرفة الامريكية للتجارة منذ قليل تحت عنوان ” صناعة العقارات الاستثمار فى المستقبل” ان إجمالى استثمارات الشركة فى 2017 سيبلغ نحو 5 مليارات جنيه وتوقع أن تشهد نهاية العام الجارى تحقيق مبيعات بقيمة 9.5 مليار جنيه.

ووفقا للنتائج المعلنة من الشركة، شهدت التسعة أشهر الأولى من العام الجارى زيادة إجمالى محفظة أراضى بالم هيلز إلى 41 مليون متر مربع، وارتفاع إجمالى المبيعات الجديدة لتصل إلى 1709 وحدة، تبلغ قيمتها 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 44٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منها 7.6 مليار جنيه للوحدات السكنية و519 مليون جنيه للوحدات التجارية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروعها فى غرب القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان إلى جانب مشروع آخر فى أكتوبر على مساحة 3000 فدان.

وأضاف أن الشركة تنتظر موافقة الحكومة على الارتفاعات فى مشروعها بمدينة الإسكندرية للبدء فى مشروعها هناك رغم توقيع العقد النهائى للمشروع قبل شهرين فى سبتمبر الماضى.

الجدير بالذكر أن شركة بالم هيلز للتعمير أعلنت عن توقيع العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير المشترك لمشروع مدينة سكنية متكاملة غرب القاهرة بمساحة 12.6 مليون متر مربع.

وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى يضم 40 ألف وحدة سكنية ، بـ150 مليار جنيه، وتتولى بالم هيلز جميع الأنشطة الخاصة بالمشروع، والتي تشمل التمويل، وأعمال البناء، والتطوير، وتوفير المرافق الداخلية.

وقال إن الشركة لا تدرس حاليا الاستثمار خارج إطار القاهرة الإسكندرية.

وأكد أن الشركة تسعى فى كل مشروعاتها إلى بناء وحدات متكاملة كما أن أنها تعتمد فى تصميم مشروعها فى السادس من أكتوبر على نظام المدينة الأوروبية الحديثة التى تحتوى على كافة المرافق وتتقلص فيها مدة قضاء الاحتياجات اليومية و التنقل إلى فترة قصية ربما 10 دقائق.



وقال إن مدة تنفيذ مشروع أكتوبر تبلغ 12 عام وهسيتم تقسيم التنفيذ على 5 أو 6 مراحل و سيشمل كافة الأنشطة التعليمية و التجارية و السكنية.

واستبعد أن يشهد العام المقبل 2018 البدء فى مشروع الشكة بغانا، مشيرا إلى أن الشركة إنهاء إجرءات الحصول على 150 فدان من أفراد و لكن تواجهها بعض المشكلات