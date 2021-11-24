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ياسين منصور :النجاح أهم من الفلوس ولا أهتم بترتيب فوربس للشخصيات الأكثر ثراءً

أكد رجال الأعمال ياسين منصور أن النجاح أهم من الفلوس ولا أهتم بترتيب فوربس للشخصيات الأكثر ثراءً. جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وقال ياسين منصور : "لا أهتم…

المال - خاص 2:35 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 2:35 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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أكد رجال الأعمال ياسين منصور أن النجاح أهم من الفلوس ولا أهتم بترتيب فوربس للشخصيات الأكثر ثراءً.

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال ياسين منصور : “لا أهتم بترتيب “فوربس” للشخصيات الأكثر ثراءً والنجاح أهم من الفلوس والغنى غنى النفس حتى لما اتقلي أنك خسرت نصف ثروتك لم أتاثر رغم أني خسرت كتير وكأ سرة أيضاً خسرنا في 2012 و2013 2014″.

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وأضاف: “أسرتي من أكثر الناس الذين أعادوا أموالاً للاستثمار إلى مصر بعد الثورات، وقررنا نرجع ونستغل عشان مصر وأبونا علمنا أن الفلوس مش بتعمل الراجل بل العكس”.

وكشف أن أهم ماتعلمه من والده لطفي منصور هو المثابرة قائلاً : “كان هناك تأثير مالي كبير و عشنا الخوف بعد تأميم شركة والدي وحجم أعمال شركة والدي في مجال القطن كان بحجم تصدير مصر للقطن حالياً”.

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وكشف أنه دخل المجال العقاري بمحض الصدفة.

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بقلم المال - خاص

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