ياسين منصور : الطلب المتزايد المدعوم بالزيادة السكانية في مصر يحفز الاستثمار العقاري

قال رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هليز أن الطلب المتزايد المدعوم بالزيادة السكانية في مصر يحفز الاستثمار العقاري . جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".…

قال رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هليز أن الطلب المتزايد المدعوم بالزيادة السكانية في مصر يحفز الاستثمار العقاري .

جاء ذلك في لقاء خاص خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.



وأوضح أن “مصر تملك مقومات فريدة حيث تعداد السكان فيها 105 مليون نسمة الآن ونحو مليون و10 آلاف زيجة سنوية ومعدل نمو سكاني 2.8 مليون نسمة سنوياً يعني كل ثلاث سنوات ونصف بنعمل بلد كبيرة بحجم اليونان”.



وأكد أن هذا الطلب المتزايد المدعوم بالزيادة السكانية لن يتوقف وهذا محفز للاستمرار في التطوير العقاري في المدن الجديدة لأن تفكير الدولة دائماً هو الخروج من النطاق الضيق المعتاد”.



وأضاف: “القاهرة قبل المناطق الجديد مثل القاهرة الجديدة كانت بنيتها التحتية لاتتحمل الزيادة السكنية الرعهيبة وبدأت الناس تخرج بره المدينة وراحوا الشيخ زايد واكتوبر والتجمع والي بدأت تشهد إزدحاماً الان في أوقات الذروة”.



وأوضح أنه من الشخصيات التي تؤمن بقوة بناء “البراند” وتأثيره سواء في العقار أو غيره قائلاً : “حتى الدول بقت علامات تجارية والشركات وبالتالي استطعنا خلق علامة تجارية تخلي أي مشروع نقدم على بناءه يقبل الناس عليه”.