ياسين التهامي يقدم حفلا ناجحا بمهرجان القلعة (صور)

قدم المنشد الديني القدير ياسين التهامي الساعات الأخيرة حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع الأناشيد الدينية والابتهالات التي قدمها ياسين التهامي في الحفل، وحرص على حضوره نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي والفنان ايهاب فهمي أيضا.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: “إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية”.