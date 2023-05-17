ياسمين فريد خميس: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تنم عن وطنية صادقة وقراءة رائعة للمشهد العام

أثنت ياسمين فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، على القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدة أنها قرارات حكيمة تنمُّ عن وطنية صادقة، وقراءة رائعة للمشهد الاقتصادي العام في مصر والعالم كله.

وأكدت ياسمين خميس أن مصر نجحت فعليًّا في الخروج من مرحلة عُنق الزجاجة، وبدأت مرحلة جديدة من الانطلاق نحو واقع أفضل، ومستقبل أكثرَ إشراقًا، في وقتٍ ما زال العالم كله يعاني من حالة عدم الاستقرار.

وقالت ياسمين خميس: لقد كان للقرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة، أبلغ الأثر في إزالة العديد من التشوهات الاقتصادية، التي كانت عقبة كبيرة في وجه أية إصلاحات اقتصادية، وكانت قرارات صعبة، لكنها كانت كالدواء المُر، الذي يجب أن يؤخذ كاملًا.