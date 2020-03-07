ياسمين فؤاد : نعمل على تحويل العمل البيئي في مصر من الحلم إلى الحقيقة

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أصبح حدثًا عالميًا بعد تنظيم مصر للمنتدى الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن المرأة هي المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في مجال البيئة، لافتة إلى أننا نعمل على تحويل العمل البيئي في مصر من الحلم إلى الحقيقة.

وأضافت وزيرة البيئة على هامش القيام بحملة لتنظيف النيل أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى للمرأة في تنفيذ حملة طرق الأبواب لتدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات وصون الموارد الطبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نجاح العمل البيئي في مصر يتطلب توعية بيئية ومشاركة فعلية، وتعد مبادرة very nile نموذجًا حقيقيًا؛ لذلك بدأت بمجموعة من الشباب وتضاعفت المشاركة بها من خلال القطاع الخاص البنوك والجامعات وفريق الكشافة، ليتحول الحلم والتحدي إلى حقيقة.

وذكرت إننا ندعو كل شاب وفتاة لاتخاذ خطوات إيجابية يمكن أن تبدأ بمبادرات بسيطة تتحول إلى مشروعات بيئية كبيرة.

وكرمت وزيرة البيئة خلال حملة تنظيف النيل من المخلفات اليوم، عددًا من السيدات الرائدات في مجال العمل المجتمعى والبيئي، ومنهم السيدة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة.