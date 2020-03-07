لايف

ياسمين فؤاد : نعمل على تحويل العمل البيئي في مصر من الحلم إلى الحقيقة

تنظم مبادرة فيري نايل حملة لتنظيف النيل بقيادة وزارة البيئة وبنك كريدي أجريكول وعدد من المؤسسات العمل المجتمعية
عصام عميرة 1:36 م, السبت, 7 مارس 20 1:36 م, السبت, 7 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أصبح حدثًا عالميًا بعد تنظيم مصر للمنتدى الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن المرأة هي المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في مجال البيئة، لافتة إلى أننا نعمل على تحويل العمل البيئي في مصر من الحلم إلى الحقيقة.

وأضافت وزيرة البيئة على هامش القيام بحملة لتنظيف النيل أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى للمرأة في تنفيذ حملة طرق الأبواب لتدريب السيدات على إعادة تدوير المخلفات وصون الموارد الطبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نجاح العمل البيئي في مصر يتطلب توعية بيئية ومشاركة فعلية، وتعد مبادرة very nile نموذجًا حقيقيًا؛ لذلك بدأت بمجموعة من الشباب وتضاعفت المشاركة بها من خلال القطاع الخاص البنوك والجامعات وفريق الكشافة، ليتحول الحلم والتحدي إلى حقيقة.

وذكرت إننا ندعو كل شاب وفتاة لاتخاذ خطوات إيجابية يمكن أن تبدأ بمبادرات بسيطة تتحول إلى مشروعات بيئية كبيرة.

وكرمت وزيرة البيئة خلال حملة تنظيف النيل من المخلفات اليوم، عددًا من السيدات الرائدات في مجال العمل المجتمعى والبيئي، ومنهم السيدة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة.

وتتميز حملة اليوم بأنها لا تهدف فقط لجمع المخلفات من النيل ولكن تتضمن أيضا توعية للمشاركين بكيفية التعامل مع المخلفات وتصنيفها والتخلص السليم منها.

وزيرة البيئة اثناء حملة تنظيف النيل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

البيئة: ضبط 8 تماسيح و4 نسانيس بحملة على محلات بيع الحيوانات

عصام عميرة 3:27 م, الأحد, 5 يناير 20

«البيئة» تنفذ برنامجا تدريبيا على تدوير المخلفات المنزلية للمجتمع المحلى

عصام عميرة 11:50 ص, الأحد, 5 يناير 20

وزارة البيئة تشن حملة على مصانع أبو رواش بعد شكوى الأهالي لمجلس الوزراء

عصام عميرة 5:57 م, السبت, 28 ديسمبر 19

البيئة: جمع 2.6 مليون طن قش أرز وإعادة تدويرها خلال 2019

عصام عميرة 4:33 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19