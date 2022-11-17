ياسمين فؤاد : نجاح الرئاسة المصرية فى دمج جميع القطاعات كشركاء للعمل البيئي للتنفيذ بالمنطقة الخضراء  

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ “cop 27″، بجولة تفقدية للمنطقة الخضراء؛ لمتابعة سير وأوضاع العمل بالأجنحة والمعارض المقامة بالمنطقة وردود أفعال ضيوف مصر بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ وبمشاركة قيادات الوزارة المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد نجاح الرئاسة المصرية فى دمج جميع القطاعات كشركاء للعمل البيئى للتنفيذ بالمنطقة الخضراء،

حيث إن المنطقة الخضراء تمثل المنصة التى تعكس الجهود الوطنية في التصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة على المستوى الرسمى؛ من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدني،

والذى يتضمن أجنحة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، لافتة إلى أن المنطقة الخضراء جسّدت أحلام شعوب العالم بأفكار ومشروعات خضراء لنكون معًا من أجل التنفيذ.

وأضافت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء تعزز الحوار والوعي والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات،

مشيرة إلى المنطقة الخضراء وأجنحة الدولة المصرية قصة نجاح ملهمة أبهرت الجميع بالتنظيم الفني واللوجيستي لتحقيق الاستدامة البيئية بأيدي أبنائها، وهو ما تَكلَّل بخروج المنطقة الخضراء بالصورة التى تليق باسم مصر وقيمتها أمام العالم.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال جولتها، مجموعات من ضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر والقائمين على الأجنحة وتبادل الرؤئ حول المنطقة والجهود المبذولة لتعكس نموذجًا تنفيذيًّا يمكن نقله وتكراره على المستويين الإقليمي والعالمى فى تطبيق الأبعاد البيئية كمثال يُحتذى به في الارتباط بالطبيعة وحماية البيئة والاستثمار المستدام في مواردها.

تضمنت الجولة تفقُّد جناح الموضة والأزياء المستدامة كتجربة رائدة لم يتم طرحها بمؤتمرات المناخ من قبل، وكذلك معارض المدارس ومشاركات الأطفال و الشباب بأعمال فنية من تدوير المخلفات للحفاظ على الموارد وجناح وزارة الثقافة وتفقدت المنتجات المعروضة به

وفى نهاية الجولة ثمّنت وزيرة البيئة جهود القائمين على المنطقة الخضراء؛ لما يبذلونه من جهود من أجل الخروج بالمنطقة بصورة تعكس مفاهيم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتليق باسم مصر أمام العالم.