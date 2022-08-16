ياسمين فؤاد : مصر كلها هتتكلم مناخ يوم 6 نوفمبر مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة Cop 27

أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حملة “رجع الطبيعة لطبيعتها” كأحد المبادرات البيئية التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لزيادة معدلات الوعي البيئي لدي جميع المواطنين.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر كلها يوف تتحدث عن المناخ يوم 6 نوفمبر المقبل موعد إطلاق أكبر حدث للمناخ cop 27 الذي تنظمة الأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ وبحضور آلاف المشاركين، واعتباره حدثا تاريخيا ليس بمصر فقط ولكن على مستوى القارة السمراء.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي تنظمها وزارة البيئة تحت عنوان “جلسة نقاشية حول حملة رجع الطبيعة لطبيعتها”، وبحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

وذكرت وزيرة البيئة، أن حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، استغرقت 4 شهور وبمشاركة جميع فرق الوزارة المتخصصة لتقديم فيديو مبسط للتوعية بمخاطر قضايا المناخ .

وتابعت وزيرة البيئة، أن الحملة تشكل ايضا تقديم رسائل إعلانية وانفوجراف يحوي معلومات مبسطة ولقاءات تليفزيونية سيتم خلالها الأستعانة بعدد من المؤثرين والفنانين والاعلاميين لإيصال رسائل مبسطة وسلسة تصل للجميع من أطفال وشباب رجال وسيدات للتوعية بالبيئة.