ياسمين فؤاد : مصر تتصدر أفريقيا فى حماية الطيور المهاجرة ويمر عبرها 2 مليون طائر

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن مصر تتصدر الدول الإفريقية على مستوى حماية ورصد الطيور المهاجرة عبر مساراتها المحددة، إذ يمر عبرها أكثر من 2 مليون طائر بأنواع مختلفة، مؤكدة أن مصر حصلت على الجائزة الأولى فى حياة الطيور على المستوى العربي والأفريقي.

وأضافت وزيرة البيئة فى تصريحات على هامش المؤتمر الإقليمي لصون الطيور المهاجرة، أن قضية حماية الطيور والتنوع البيولوجي هي أحد التحديات البيئية العالمية والإقليمية والتي تحرص مصر على تناولها خلال مؤتمر المناخ cop 27 كأحد القضايا التي تعكس مدى الترابط فى تحقيق التوازن بين الاتفاقات البيئية.

وتابعت أنه سيتم مناقشة تلك الملفات خلال اليوم الخاص بالتنوع البيولوجي بالمؤتمر والذي يتضمن مناقشة آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وأساليب حمايته على المستوى الدولي خاصة فى ظل الاستعداد للتصديق على خارطة الطريق لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي التي ستكون بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15 بمونتريال فى ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه مؤسسة بيردلايف إنترناشيونال بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة تحت عنوان “نحو مسارات آمنه “الطيور وقطاع الطاقة”.

وقد شددت وزيرة البيئة على أن مصر فى تعاملها مع قضية حماية الطيور المهاجرة لم يكن على المستوى الرسمي أو الحكومى فقط بل اتسع ليشمل جميع الشركاء من مجتمع مدنى ومحلى وشركات سياحية وشباب وأخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتنظيم العديد من التدريبات للتعريف وإشراك جميع الأطراف فى حماية البيئة ومنها، وتنظيم تدريبات خاصة للخريجين فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة كذلك تدريب العاملين فى المجال السياحى والشركات بل امتد إلى إدراج نقطة مراقبة الطيور بشرم الشيخ كأحد المعالم السياحية التى تضعها الشركات ضمن برامجها السياحية.