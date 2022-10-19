ياسمين فؤاد: دعم القضايا العربية عالميا أهم أولويات مجلس وزراء البيئة 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة، عن بدء أعمال المكتب التنفيذي في دورته الـ 58 لمناقشة عدد من القضايا البيئية الهامة على المستوى العربي، وذلك بحضور الوزراء العرب وممثلي مصر والعراق والصومال وتونس والجزائر والمملكة السعودية وجيبوتي والسودان.

وأعربت وزيرة البيئة عن ترحيبها بممثلي وأعضاء المكتب التنفيذي بالمجموعة العربية كما رحبت بوزيرة البيئة والمناخ بدولة الصومال كأول وزيرة تتولى الشأن البيئي بدولة الصومال الشقيقة مؤكدة على توفير كافة الدعم من المجموعة العربية والجانب المصرى خاصة لدعم العمل البيئى بالصومال، كما رحبت بوزير البيئة العراقي والحضور بالمجلس من وزراء البيئة من أجل إعلاء الشأن البيئي عربيا.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية المجلس في توحيد الرؤى العربية وإعلاء شأن العمل البيئى بالإضافة إلى دعم القضايا البيئية العربية عالميا كأهم أولويات المجلس.

ويتضمن جدول أعمال المجلس عدد من الموضوعات الهامة منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وكذلك الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة الصحة والبيئة والوضع البيئي في الدول العربية والتعامل العربي مع قضايا تغير المناخ وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، بالإضافة إلى التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ واستراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته كذلك متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة علاوة على متابعة المنتدى العربى للبيئة في دورته الأولى.