ياسمين فؤاد : حملة very nile نجحت فى جذب 3500 شاب جامعي للأنشطة البيئية

تسعي وزارة البيئة لتنفيذ العديد من المبادرات الصديقة للبيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مشاركة المجتمع وطافة فئاتة بحسب وزيرة البيئة

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنجاح حملة “فيري نايل”، والتى بدأت منذ أكثر من عام للقيام بالأنشطة البيئية، والتى تم إطلاقها فى الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، وذلك بمشاركة 3500 متطوع من الشباب حتى الآن، متوقعة مضاعفة هذا الرقم قبل نهاية 2020.

وأضافت وزيرة البيئة أن حملة very nile نجحت فى جمع 35 طن مخلفات بلاستيكية من مياه نهر النيل خلال الفترة الماضية، ولا سيما أن الحملة قامت بجمع 8 أطنان فقط فى بداية التأسيس، لافتة إلى أن المبادرة نجحت فى جذب الشباب الجامعي من مختلف الجامعات المصرية، ومنها جامعتا عين شمس وحلوان.

وذكرت أننا نعمل على حماية الموارد الطبيعية والتى لم تنجح جهود الوزارة لولا مشاركة الشباب وفئات المجتمع المختلفة، ومنها القطاع المصرفي والأندية والمجلس القومي للمرأة؛ وذلك بهدف الوصول باعتراف كل مواطن مصري بأهمية القضايا البيئية.

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش إطلاق مبادرة دمج المرأة المصرية فى حملة تنظيف النيل من المخلفات البلاستيكية، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والتى تنظمها مبادرة فيري نايل، وبمشاركة بنك كريدي أجريكول.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي للمرأة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدنى البنوك والقطاع الخاص ومجموعات من الشباب والشابات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نجاح العمل البيئي في مصر يتطلب توعية بيئية ومشاركة فعلية، وتعد مبادرة very nile نموذجًا حقيقيًّا، لذلك بدأت بمجموعة من الشباب، وتضاعفت المشاركة بها من خلال القطاع الخاص البنوك والجامعات وفريق الكشافة، ليتحول الحلم والتحدي إلى حقيقة، وتكون دعوة لكل شاب وفتاة لاتخاذ خطوات إيجابية يمكن أن تبدأ بمبادرات بسيطة تتحول إلى مشروعات بيئية كبيرة.