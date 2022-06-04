ياسمين فؤاد تلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة بالكونغو

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، نائبة رئيس الوزراء إيف بازاييبا ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتشاور فيما يخص الإعداد للمؤتمر التمهيدي لـCOP 27 الذى ستستضيفه دولة الكونغو الديمقراطية أكتوبر المقبل، استعداداً لمؤتمر الأطراف الـ27 الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك على هامش مؤتمر ستوكهولم +50 والذى تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد.

وأشادت د.ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع القطاعات مبدية ترحيبها بالتعاون الثنائي بين البلدين، حيث أوضحت أنه فيما يخص مؤتمر المناخ cop27 هناك أجندة عمل بكل الاجتماعات التى تتم لمناقشة القرارات التى يمكن الخروج بها عن هذه الاجتماعات لمناقشتها قبل المؤتمر، مشيرة إلى أن أجندة المؤتمر سوف تصدر فى يوليو القادم والتى روعى فيها إشراك كل الأطراف بالمؤتمر.

وأبدت وزيرة البيئة استعداد مصر للنظر فى أي مقترحات تقدمها دولة الكونغو تخص المؤتمر لتقديمه للجنة العليا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، كما قدمت وزيرة البيئة مقترحًا للعمل بالتوازي على عقد إجتماعات ثنائية جانبية للفرق الفنية للجانبين لمناقشة سبل التعاون معًا.

وقالت وزيرة البيئة إنه تمت مناقشة الأجندة الخاصة بالمؤتمر التحضيرى المزمع عقده بدولة الكونغو “الطريق إلى شرم الشيخ” حيث تم مناقشة اجراءات عقد اجتماع فني على مستوى العلماء لربط تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية متضمنة الغابات والتنوع البيولوجى،والمياه بمشاركة مجموعة عمل من الفنيين من الوزارتين.

وأكدت وزيرة البيئة فى الكونغو العلاقة الوطيدة بين البلدين التي تمتد منذ سنوات طويلة واعربت عن تقديرها لمصر وجهودها لدعم احتياجات وقضايا القارة الإفريقية .