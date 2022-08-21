ياسمين فؤاد تفتتح محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف فى 6 أكتوبر

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من المنشآت الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ، وزارت شركة ايجل للبولميرات وإفتتحت محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بقدرة 350 مترمكعب /يوم.

ووذكرت الوزارة فى بيان، انه في إطار الالتزام الطوعي للمنشآت الصناعية في ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف إلي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات.

أشارت وزيرة البيئة إلى قيام شركة ايجل للبولميرات بتنفيذ محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي بقدرة 350 مترمكعب/يوم حتى تتوافق مع معايير ومواصفات الصرف علي الشبكة العمومية، يتم استخدام جزء منها في رى المسطحات الخضراء إلي تصل الي نسبة 17% من مساحة الشركة.

وأضافت بأن الشركة تقوم بإستخدام الغاز الطبيعي للغلايات بديلًا عن السولار، ويتم مراقبة الاستهلاك بصفة دورية، وقد نجحت الشركة في ترشيد الاستهلاك بنسبة 26% فى معدل استهلاك الغاز لكل طن إنتاجى خلال الفترة من 2021 : 2022، الأمر الذي أدي إلي خفض الانبعاثات الضارة بنسبة كبيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والمهندس ياسر وديع الرئس التنفيذى لمجموعة شركان إيجل كيميكالز، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ولفيف من قيادات وزارة البيئة .

من جانبه أشار مسئولي شركة ايجل للكيماويات إلى اهتمام الشركة بتنفيذ العديد من مشروعات ترشيد استهلاك المياه حيث تتطلب طبيعة العملية الانتاجية الاحتياج إلي كمية هائلة من المياه والقيام بصرفها علي الشبكة، مشيرا إلى قيام الشركة بتطوير العملية الانتاجية لتقليل استهلاك المياه بنسبة 35% والذى بدوره يؤثر على تقليل كميات ونوعية مياه الصرف التى يتم معالجتها وصرفها على شبكه الصرف الرئيسية.