ياسمين فؤاد تشارك في اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا تغيرالمناخ فى العالم

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ فى العالم ضمن الوفد الرسمى لمصر، حيث شاركت فى الاجتماع الثلاثي الذي عقده سامح شكرى وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 على هامش الاجتماع الوزاري، مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP26 ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي دان يورجنسن.

كما شاركت في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري رفيع المستوى والذي شهد حضور وزراء ورؤساء وفود اكثر من ٥٠ دولة والسيد سلوين هارت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة باتريشيا إسبينوزا رئيس اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي استعرض السيد سامح شكرى وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 خلال كلمته الافتتاحية بها استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر، والتأكيد على حرص مصر على التشاور مع كافة الأطراف للاستماع لرؤاهم وشواغلهم والخروج بمؤتمر متوازن يراعي متطلبات الجميع.

وتشارك وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 في الجلسة الأولى للتكيف برئاسة مصر، والتي تم خلالها تكوين ٣ مجموعات عمل، بهدف خلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين المشاركين، والتركيز على تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو حلول مشتركة، من خلال العمل المشترك لبحث سبل تنفيذ إجراءات المناخ الشاملة، مع الوضع في الاعتبار دمج النوع، والمجتمعات المحلية والشباب، وتحقيق الانتقال العادل.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت أمس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد الرسمى لمصر برئاسة وزير الخارجية لحضور مؤتمر الاجتماع الوزارى المنعقد بدولة الدنمارك فى الفترة من 12:13 مايو الجارى بحضور وفدى من وزراتى الخارجية والبيئة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات غير الرسمية بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ Cop 26 والرئاسة المصرية لمؤتمر المناح 27 COP للموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية والتى تتضمن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والمرتبطة بقضية المناخ، بحضور ما يقرب من 50 وزير معنى بشئون البيئة بالعالم.