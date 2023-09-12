ياسمين فؤاد: تخصيص 300 مليون يورو لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تمويلات مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بلغت 300 مليون يورو من مؤسسات التمويل الدولية، وجزء منها تمويل من الدولة.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال منتدى الاستثمار البيئي، أن المشروع يهدف إلى دعم وتحقيق كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما يقلل التكلفة التشغيلية بحوالي 500 مليون يورو.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية قبل قليل، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ فى القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع كل من وزارة التخطيط والمالية وشركاء التنمية مع وزارة التعاون الدولى.