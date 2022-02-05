ياسمين فؤاد : الاتفاق مع تطبيقات المواصلات صديقة البيئة للعمل بشرم الشيخ خلال قمة تغير المناخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، عن آليات توفير شبكة مواصلات صديقة للبيئة لنقل المشاركين خلال فعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ ، سواء أتوبيسات النقل العام، أو الاتفاق مع تطبيقات المواصلات الخاصة بالسيارات المؤجرة والتاكسي، مع مراعاة ان تكون صديقة للبيئة.

وأشارت إلى انه يمكن للشركات المشغلة لتلك السيارات أن تحصل على لقب “أصدقاء COP27” على غرار ما يتم في مؤتمرات العالم، مشيرة إلى اجراء دراسة لحساب خفض الانبعاثات الناتج عن تحول وسائل النقل داخل المدينة من الوقود الاحفوري إلى الغاز الطبيعي والكهرباء، وتأثير ذلك على الصحة والبيئة.

واضافت أن اتفاقية الدولة المضيفة التي ستوقع عليها مصر ضمن اجراءات استضافتها لمؤتمر المناخ القادم، تضم في متطلباتها التحول للنقل المستدام، ومصر ستقدم رسالة هامة خلال استضافتها للمؤتمر بإطلاق “شرم الشيخ خضراء” من خلال محاور مختلفة ومنها الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة في التنقل داخل المدينة وفعاليات المؤتمر.

وكشفت عن تلك المحاور والتى ستكون كأحد مكونات نموذج مصر نحو تطبيق مفهوم النقل المستدام كأحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، ومنها المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتصنيع أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالكهرباء.

وقالت وزيرة البيئة إلى دراسة متطلبات اتفاقية الدولة المضيفة وسكرتارية اتفاقية المناخ، وما تم تنفيذه بها خلال المؤتمرات الماضية لوضع خطة عمل مناسبة لآلية تنفيذ الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره 6 من الوزارء يضم كلاً من وزراء النقل والكهرباء والسياحة والاثار والانتاج الحربي والبيئة بالاضافة إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزراة النقل لاعداد مخطط نقل الوفود المشاركة داخل مدينة شرم الشيخ السياحية خلال فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP27 وحضر الاجتماع ممثلي وزاراتي الداخلية والخارجية واتحاد الغرف السياحية والشركة الراعية ورؤساء عدد من الشركات المصنعة للاتوبيسات.