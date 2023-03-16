ياسمين فؤاد: إصدار 503 موافقات بيئية لمشروعات استثمارية منها 150 للبترول (جراف)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي، أصدرت 503 موافقات بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال عام 2023، وذلك تشجيعا للاستثمارات البيئية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الموافقات تنوعت بين 87 موافقة للمشروعات الصناعية و 22 للمشروعات السياحية، و 150 للمشروعات البترولية، بالإضافة إلى 244 لمشروعات البنية التحتية.

وأضافت أن تيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح وتسريع وتيرة إصدارها، تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتشجيعا للصناعة المصرية للمساهمة فى نمو الناتج المحلي.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر المشروعات الصادر لها استكمال بيانات لإنهاء موقف هذه المشروعات ، حيث تم مشاركة ممثل من كل جهة معنية لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات وإصدار الموافقات الخاصة بها.

وزيرة البيئة: تعديل قوائم التصنيف لإدراج مشروعات جديدة

وتابعت وزيرة البيئة: تم تعديل قوائم التصنيف البيئي لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، مشيرةً إلى أنه تم إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية اشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين في إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعا للاستثمار البيئي المستدام .