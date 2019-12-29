ياسمين فؤاد: أتمنى أن نرى المواطن يحب البيئة ويسعى للحفاظ عليها

تتمنى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن ترى كل مواطن مصري محب للبيئة ومطلع على القضايا البيئية ويسعى للحفاظ عليها، إذ نعمل فى الوزارة على رفع الوعي بالقضايا البيئية المختلفة لأكبر قدر من المواطنين.

وأضافت وزيرة البيئة على هامش إطلاق حملة “اتحضر للأخضر” اليوم الأحد، أنه من المستهدف أن تصل الحملة إلى 30 مليون مواطن بدلا من 10 ملايين فقط خلال 3 سنوات، وأن يكونوا مهتمين بالبيئة التى تؤثر على حياة المواطنين.

وزارة البيئة: نعمل على حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

وأوضحت أنه من المستهدف حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة حتى تصل إلى الأجيال القادمة، وذلك من خلال عدة مبادرات تتضمن تحسين نوعية الهواء ونوعية المياه والتحكم فى التلوث الصناعي ومبادرات السياحة البيئية للمحميات الطبيعية وبرامج معالجة تدوير المخلفات.

وذكرت الوزيرة أن مبادرة “اتحضر للأخضر” تستهدف التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك واتباع السلوكيات التي تحافظ على البيئة، وأنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة، فلا يمكن أن تنجح أي مبادرات أو حملات بدون مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر الوعي البيئي بين جميع طوائف المجتمع.

يذكر أن وزارة البيئة تستهدف زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لنوعية الهواء إلى 120 محطة خلال 2030، وبلغ عدد المحطات 102 محطة بنهاية 2019، وذلك ضمن مخطط تحسين جودة الهواء ورصد معدلات التلوث.

وأضافت الوزارة فى تقرير حصاد 2019، أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية 2030، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تحديد هدف محدد رقميا لخفض معدلات التلوث.

ربط مداخن المنشآت الصناعية بالشبكة

وتم ربط 68 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بعدد 291 مدخنة، وذلك للتعرف لحظيا على مدى التوافق البيئي لتلك المصانع.