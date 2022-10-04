ياسمين عز تُشارك بتقديم مُنتدى الإعلام العربي في دبي

تُشارك الإعلامية المُميزة ياسمين عز، في تقديم حفل جوائز مُنتدي الإعلام العربي الذي يُقام الثلاثاء بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المُتحدة، تحت رعاية صاحب الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتُشارك الإعلامية البارزة ياسيمن عز مُقدمة برنامج “كلام الناس”، على شاشة “MBC مصر، في تقديم حفل الجائزة في دورتها رقم 20 مع عدد من الإعلاميين العرب، حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين من مُختلف الدول العربية والمنصات الإعلامية المُختلفة.

يُذكر أن جائزة الإعلام العربي تُقام سنوياً ضمن مُنتدي الإعلام العربي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ويُنظمها نادي دبي للصحافة ويشارك فيها نُخبة من أبرز الإعلاميين العرب ويتسابق على الفوز بالجوائز المئات من العاملين في مختلف الوسائط الإعلامية داخل وخارج العالم العربي.