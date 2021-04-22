ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز تريند على «تويتر» بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل اللي مالوش كبير

التغريدات كان أغلبها داعما للمسلسل وأبطاله
سلوى عثمان 1:57 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 1:57 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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تفاعل رواد موقع التغريدات العالمي تويتر مع مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 10، بعد قرار غزل (ياسمين عبد العزيز) بترك مزرعة الخديوي ( أحمد العوضي) والعودة لمنزل زوجها عابد تيمور ( خالد الصاوي )، وهو ما جعل هناك مئات التغريدات التي كتبت عن هذه الحلقة حتى وصل اسم ياسمين عبد العزيز ليصبح تريند في مصر .

التغريدات كان أغلبها داعما للمسلسل وأبطاله، كما كان مطالبا للخديوي بعد ترك غزل مع تيمور، والدفاع عن عودتها مرة أخري، كما أشاد العديد من المغردين بالأداء التمثيلي في هذه الحلقة .

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وظهر العديد من التعليقات التي تنحاز لعلاقة الخديوي وغزل وإسقاطها على علاقتهم الحقيقية حتى أن أحد المغردين طالب أحمد العوضي بالزواج من ياسمين عبد العزيز مرة أخري .

مسلسل اللي مالوش كبير يعرض في المواعيد التالية

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء ، كما يتم عرضه على قناة art  الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 8 مساء.

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غزل ممرضة بسيطة تتزوج من عابد تيمور رجل أعمال ثري يكبرها بسنوات كثيرة تكتشف أنه تاجر سلاح ، ويعانى من اضطرابات نفسية تجعله يضربها ويهينها كثيرا، وتتعرف على بلطجى يدعي سيف الخديوي وتتفق معه على قتل زوجها لأنها لا تستطع الخلاص منه لرفضه ذلك ثم تقرر الطلاق منه وليس قتله، فيقوم تيمور بتأجير الخديوي لقتل غزل، ولكنه يرفض ذلك ويقرر حمايتها.

مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .

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بقلم سلوى عثمان

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