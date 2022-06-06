ياسمين عبدالعزيز لشقيقها «أتوكس أنت ياللى بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس»  

فوجئ متابعو موقع انستجرام بإلغاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعتها لزوجها الفنان أحمد العوضى على حسابها على الموقع ، كما كتبت له عبر حسابها الشخصي: ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله”، إلا أنها احتفظت فى نفس الوقت بالصور التى جمعتهما سويا، مما أثار تساؤلات الجمهور حول هل انفصلا بالفعل!؟

كما تزامن هذا مع نشر شقيقها وائل عبدالعزيز صورة تجمعهما معلقًا عليها : “يا بنتى انتى ليكى إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكى ووراكى ليوم الدين معلش استحملى وكله هيعدى بإمر الله”.

الا أن ياسمين سرعان ما ردت عليه بسخرية عبر الستورى على حسابها فى موقع انستجرام : “أتوكس أنت ياللى بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”!

فرد شقيقها على هجومها : ” أنا مش هرد عليكى والله وقلة الادب دى أنتى متعرفيش انا شيلت عنك ايه ، وحاميتك ازاى ، وحاولت أطلع بيكى وبمشاكلك بأقل خساير، لكن انتى مبتتعلميش ربنا بيدى الانسان دروس ، ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة ، ربنا يهديكى ولو على البيع أنتى بعتينا كثير من 20 سنة واحنا اللى بنشتريكى “.

وكانت النجمة ياسمين عبدالعزيزقد عادت ، أمس الأحد، إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة فى أحد المستشفيات هناك، وعادت إلى منزلها حاليًا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أو الإرهاق، حيث أجرت ياسمين عبد العزيز عملية جراحية منذ أسبوع على أقصى تقدير.