ثقافة وفنون

ياسمين عبدالعزيز في أعين المتخصصين بعد تعرضها لغيبوبة مفاجئة

طلب الفنان أحمد العوضي، من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها غرفة العمليات
أحمد حمدي 8:40 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 8:40 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طلب الفنان أحمد العوضي، من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها غرفة العمليات، وكتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وتضامن نجوم الفن المصري والعربي مع ياسمين عبد العزيزفي محنتها الحالية ، وطالبو عبر حساباتهم الرسمية بالدعاء لها  حيث قامت ياسمين بازال تكيس على المبيض لكن خطأ طبي تسبب لها في دخولها في غيبوبة لساعات طويلة واجرائها عملية جراحية باحدى المستشفيات .

اقرأ أيضا  بعد انتهاء مهرجان كان السينمائي وفوز فيلم ريش بجائزة هامة .. سينمائيون يتحدثون

ماجدة خير الله : محبوبة من الجمهور وفنانة احترمت نفسها في مشوارها الفني

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون حالة التعاطف الكبيرة التي حدثت مع ياسمين عبد العزيز الساعات الماضية بعد اعلان مرضها وتعرضها لغيبوبة مفاجئة وتضامن الجمهور والفنانين معها ، يرجع لانها فنانة احترمت نفسها في مسيرتها الفنية ومحبوبة جدا من الجمهور .

واشارت الى انها تعتبر الفنانة الوحيدة في جيلها التي قدمت بطولة سينمائية وحققت نجاحات كبيرة بافلامها ، وقدمت مسلسلات كوميدية وتراجيدية ناجحة ايضا السنين الماضية وحققت بها شعبية كبيرة واكتسبت ارضية جديدة لها مع الجماهير .

اوضحت خير الله ايضا ان ياسمين عبد العزيز معروف عنها دائما الابتسامة والمرح والشقاوة في البرامج والاعلانات منذ ان كانت صغيرة ، لذلك خبر مرضها فاجأ الجميع واحدث صدمة كبيرة لهم لذلك حدثت حالة الالتفاف الشعبي والجماهيري والفني لها خلال الساعات الماضية .

اقرأ أيضا  أبطال «خلي بالك من زيزي» يحتفلون بنجاحه في المركز الكاثوليكي

مها متبولي : ياسمين نجمة كبيرة في السينما والتلفزيون وكثيرين حاولوا محاربتها

وقالت الناقدة مها متبولي أن ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة في التلفزيون والسينما منذ سنوات طويلة ، وافلامها تحقق اعلى الايرادات دائما ، وكانت هناك محاولات لمحاربتها الفترة الاخيرة وهدمها فنيا وانسانيا والكثيرين يعرفون ذلك .

ولفتت الى ان الكثير من الفنانين بالوسط الفني في مصر والعالم العربي يحبونها ويدعون لها بالشفاء وكذلك الجمهور ملتف حولها منذ اعلان خبر مرضها ومحنتها الحالية الصعبة التي تعيشها ، لافتة انه لم يسمع عنها اي شي سيئ في مشوارها الفني وتملك حبا كبيرا في قلوب الجمهور العربي .

اقرأ أيضا  نجوم الفن يطمئنون هاتفيًا على ياسمين عبدالعزيز

وتابعت قائلة حالة الالتفاف حول ياسمين عبد العزيز الساعات الاخيرة ، يؤكد انها نجمة كبيرة ولها شعبية جارفة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

ساندي : ألغيت حفلي الغنائي بالمنصورة هذه الأيام

أحمد حمدي 7:34 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

أزمات جديدة لحمو بيكا من القاهرة للساحل الشمالي

أحمد حمدي 7:31 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

أبرزها «ليه لأ» و«إلا أنا» .. متخصصون يتحدثون عن مسلسلات ناقشت قضايا الجندر

أحمد حمدي 5:18 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

بتوقيع تامر وجسار وأصالة.. حفلات عيد الأضحى بين مصر والإمارات والسعودية

أحمد حمدي 10:09 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

فنانون يتضامنون مع أشرف زكي بعد تطاول الحويني عليه

أحمد حمدي 9:32 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

نجوم الفن يطمئنون هاتفيًا على ياسمين عبدالعزيز

أحمد حمدي 9:16 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21