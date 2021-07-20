ياسمين عبدالعزيز في أعين المتخصصين بعد تعرضها لغيبوبة مفاجئة

طلب الفنان أحمد العوضي، من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها غرفة العمليات

طلب الفنان أحمد العوضي، من خلال الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها غرفة العمليات، وكتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».

وتضامن نجوم الفن المصري والعربي مع ياسمين عبد العزيزفي محنتها الحالية ، وطالبو عبر حساباتهم الرسمية بالدعاء لها حيث قامت ياسمين بازال تكيس على المبيض لكن خطأ طبي تسبب لها في دخولها في غيبوبة لساعات طويلة واجرائها عملية جراحية باحدى المستشفيات .

ماجدة خير الله : محبوبة من الجمهور وفنانة احترمت نفسها في مشوارها الفني

أعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون حالة التعاطف الكبيرة التي حدثت مع ياسمين عبد العزيز الساعات الماضية بعد اعلان مرضها وتعرضها لغيبوبة مفاجئة وتضامن الجمهور والفنانين معها ، يرجع لانها فنانة احترمت نفسها في مسيرتها الفنية ومحبوبة جدا من الجمهور .

واشارت الى انها تعتبر الفنانة الوحيدة في جيلها التي قدمت بطولة سينمائية وحققت نجاحات كبيرة بافلامها ، وقدمت مسلسلات كوميدية وتراجيدية ناجحة ايضا السنين الماضية وحققت بها شعبية كبيرة واكتسبت ارضية جديدة لها مع الجماهير .

اوضحت خير الله ايضا ان ياسمين عبد العزيز معروف عنها دائما الابتسامة والمرح والشقاوة في البرامج والاعلانات منذ ان كانت صغيرة ، لذلك خبر مرضها فاجأ الجميع واحدث صدمة كبيرة لهم لذلك حدثت حالة الالتفاف الشعبي والجماهيري والفني لها خلال الساعات الماضية .

مها متبولي : ياسمين نجمة كبيرة في السينما والتلفزيون وكثيرين حاولوا محاربتها

وقالت الناقدة مها متبولي أن ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة في التلفزيون والسينما منذ سنوات طويلة ، وافلامها تحقق اعلى الايرادات دائما ، وكانت هناك محاولات لمحاربتها الفترة الاخيرة وهدمها فنيا وانسانيا والكثيرين يعرفون ذلك .

ولفتت الى ان الكثير من الفنانين بالوسط الفني في مصر والعالم العربي يحبونها ويدعون لها بالشفاء وكذلك الجمهور ملتف حولها منذ اعلان خبر مرضها ومحنتها الحالية الصعبة التي تعيشها ، لافتة انه لم يسمع عنها اي شي سيئ في مشوارها الفني وتملك حبا كبيرا في قلوب الجمهور العربي .

وتابعت قائلة حالة الالتفاف حول ياسمين عبد العزيز الساعات الاخيرة ، يؤكد انها نجمة كبيرة ولها شعبية جارفة .