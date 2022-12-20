ياسمين عادل: البنك الأهلي يعمل على تطوير كوادره وموظفيه لدعم الرقمنة

قالت ياسمين عادل، رئيس الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري، إنه كلما زادت التوعية الخاصة بالرقمنة لدى العملاء، استطاع البنك زيادة الفروع الإلكترونية.

وأضافت ياسمين عادل، خلال كلمتها بالجلسة الثانية بمؤتمر الناس والبنوك لليوم الثاني تحت عنوان “الدمج المجتمعي والجغرافي للبنوك”، أن البنك الأهلي يعمل على تطوير الكوادر والموظفين داخل البنك، كما أن ذلك يتم جنبا إلى جنب مع نشر التوعية للعملاء.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.