ياسمين صقر : «راية» تعمل على مشروعات الاستدامة والتشجير وإدارة المخلفات

قال ياسمين صقر، مدير قسم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بشركة راية ، إن تحقيق التنمية المستدامة مسؤولية مشتركة بين الهيئات والحكومات والأفراد ولا يمكن لجهة واحدة تحقيق ذلك منفردة، ونحن في راية كنا من الشركات التي بدأت بمراعاة معايير الاستدامة في مشروعاتها، ومركز إيدج وجاليريا مول من المباني التي قمنا بتجهيزها لتكون صديقة للبيئة وتراعي أهداف الاستدامة.

وأضافت أن راية قامت بإنشاء أول مصنع للمخلفات الصلبة في مصر وأصبح الآن من أكبر المصانع في الشرق الأوسط ولدينا العديد من الصناعات التي نسعى بها لتطبيق الاستدامة مثل الـ أوتوموتيف والدفع الالكتروني، إضافة إلى مشروعات التشجير التي نقوم بها.

وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية بعنوان “الاستدامة والخطط المستقبلية” والتي أدارها صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27.

كما يسهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.