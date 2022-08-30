ياسمين صبري تكشف حقيقة مشاركتها في موسم رمضان 2023

أجرت النجمة ياسمين صبري حديثا مع جمهورها عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” وردت فيه على أسئلة عديدة عن حياتها الفنية والخاصة.

وأكدت ياسمين صبري أنها ستكشف الأيام القادمة عن تفاصيل المسلسل الذي ستشارك به في الموسم الرمضاني القادم 2023 ، بعد اعتذارها عن مسلسل الشارد مع المخرج سامح عبد العزيز والنجم أشرف عبد الباقي مؤخرا .

وعلقت ياسمين صبري، على سؤال إحدى المتابعات لها ، الخاص بأسباب الغموض حول حياتها، مُبررة ذلك بقولها: «حياتي الخاصة؟.. ليه تكون في العلن.

كما نوهت ياسمين بأنها لا تتأثر بانتقادات الجمهور، باستثناء النقد البناء فقط، مُشيرة إلى اكتسابها خبراتٍ وفوائد عدة من ممارسة رياضة اليوجا، سواء جسديًا أو نفسيًا.