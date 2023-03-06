ياسمين صبري تصور مشاهدها المتبقية مع أمير كرارة في «البعبع»

قررت النجمة ياسمين صبري العودة لتصوير باقي مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد “البعبع” الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة وسيعرض بموسم أفلام عيد الفطر المبارك بعد انقضاء الماراثون الرمضاني لهذا العام، وجاء تأجيل التصوير بسبب انشغال أمير كرارة بتصوير مسلسله “سوق الكانتو” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

فيلم “البعبع” يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، إضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

ويجسد أمير كرارة فى فيلم “البعبع” دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه “سلطان” صديق محمد عبد الرحمن واسمه “سوكا” يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.