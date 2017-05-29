ياسر محارم : فرض ضريبتين على خارج المقصورة غير عادل

أمين جمعية الضرائب يطالب بتعريف مفاهيم الجهة المورِّدة للضريبة وتقدير سعر السهم مها أبو ودن قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أكبر جمعية علمية متخصصة فى مجال الضرائب، إن إقرار قانون ضريبة الدمغة على البورصة مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عليها منذ عدة ساعات من مجلس الن

أمين جمعية الضرائب يطالب بتعريف مفاهيم الجهة المورِّدة للضريبة وتقدير سعر السهم



مها أبو ودن



قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أكبر جمعية علمية متخصصة فى مجال الضرائب، إن إقرار قانون ضريبة الدمغة على البورصة مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عليها منذ عدة ساعات من مجلس النواب، أنقذ الموقف المرتبك بسبب دخول فترة تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 17 مايو الحالي.





وأقرّ مجلس النواب، فى أولى جلسات انعقاده منذ ساعات بعد الإجازة التشريعية، تطبيق ضريبة دمغة على تداولات البورصة بنسبة 1.25 فى الألف فى السنة الأولى، ترتفع إلى 1.5 فى الألف فى السنة الثانية، وترتفع إلى 1.75 فى الألف خلال السنة الثالثة، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 أعوام.

وقال محارم إن الفقرة التى نصّت على التجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بدءًا من 17 مايو الحالي وحتى تاريخ صدور التشريع الصادر، اليوم، جاء لتلافي الوقوع فى خطأ تحصيل الضريبة على الأوعية التى كانت ستخضع فور استئناف تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ولا سيما صناديق الاستثمار، نظرًا لوضعيتها الخاصة التى تستلزم احتساب مخصص يومي للضريبة عليها، وهو ما كان يتسبب فى خضوع الآلاف للضريبة.

ومن المعروف أن تاريخ 17 مايو كان من المفترض أن يصبح بداية لاستئناف تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية مرة أخرى بعد انقضاء مهلة تأجيلها لمدة عامين.

واشتملت التعديلات التى صدرت منذ ساعات من البرلمان على التجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بدءًا من 17 مايو الحالي وحتى تاريخ صدور التشريع الخاص بتأجيلها لمدة 3 أعوام أخرى، وحدث ذلك بسبب إجازة المجلس التى منعت انعقاد جلسة عامة للتصويت على القانون حتى تاريخ أمس.

أما عن الملاحظات التى أبداها محارم فتمثلت فى أن الشركات غير المقيدة بالبورصة الآن أصبحت تخضع لضريبتين هما ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة الدمغة، فى حين أن الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة تم تأجيلها لمدة 3 أعوام وهو ما يتسم بعدم العدالة.

وقال محارم إن تحديد قيمة السهم المقيد أمر سهل، لذا فمن السهل احتساب قيمة ضريبة الدمغة المقرَّرة عليه، فماذا عن أسهم خارج المقصورة غير معروفة القيمة، ومطالبًا وزارة المالية بضرورة الإسراع فى إصدار التعليمات أو اللائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع الصادر من مجلس النواب؛ لتلافى الوقوع فى أخطاء التقييم.