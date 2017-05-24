ياسر قورة : نظام قطر بقيادة تميم سيسقط قريبا

سلوى عثمان توقع المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية سقوط النظام القطري الحالي قريبا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الإدارة القطرية حالة من التخبط خلال الساعات الأخيرة عقب نشر وكالة الأنباء القطرية كلمة تميم ثم نشر قرار لوزير الخارجية القطري بسحب سفرائهم من 5 دول على رأسها مصر والسعودية.



وقال “قورة” في تصريحات صحفية إن الأوضاع في المنطقة تغيرت تماما عقب القمة العربية الإسلامية الأمريكية حينما طالب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال كلمته ضرورة التصدي للدول التي تدعم الإرهاب، في إشارة قوية منه إلى قطر وتركيا كخطوة أولى لتجفيف منابع الإرهاب، وهو ما ﻻقى قبولا وتأييدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبدالعزيز.