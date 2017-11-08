ياسر قورة : عدم تعديل السيسى للفترة الرئاسية أخرس ألسنة المزايدين

إيمان عوف أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تعديل الدستور فيما يتعلق بفترة الرئاسة ومدتها، موضحًا أن الرئيس أكد احترامه للدستور والأعراف السياسية ودولة المؤسسات، كما أخرس ألسنة المزايدين والمنافقين. وقال

إيمان عوف





أشاد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تعديل الدستور فيما يتعلق بفترة الرئاسة ومدتها، موضحًا أن الرئيس أكد احترامه للدستور والأعراف السياسية ودولة المؤسسات، كما أخرس ألسنة المزايدين والمنافقين.

وقال قورة، في تصريح صحفي، اليوم، إن قرار الرئيس حسم الخلاف القائم حول مادة تعديل الدستور، التى أثيرت مؤخرًا فى البرلمان، وأغلق الباب أمام الاجتهادات والمحاولات، التي يقوم بها البعض وخلق حالة من الجدال الذى كان من شأنه التأثير وإثارة اللغط في المشهد السياسي، مؤكدًا أن قرار الرئيس تاريخي أغلق به كل الشائعات.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد أن التاريخ سيذكر أن الرئيس السيسي أول رئيس تم انتخابه وفق دستور، ولم يقم بتعديله، فكثيرًا ممن سبقوه عدلوا الدساتير لصالح بقائهم في الحكم.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدّل دستور بلاده، ليظل في الحكم 10 سنوات، ولم يتحدث أحد مع هذا “الديكتاتور” في هذا الصدد الذى يطلق على نفسه “خليفة المسلمين”، لكن الرئيس السيسي لو رشح نفسه للانتخابات المقبلة، سيبقى له في حكم مصر 4 سنوات ونصف السنة، وبعدها سيأتي رئيس جديد لمصر.

كان الرئيس السيسي قد أكد، في مقابلة أجراها مع شبكة “CNBC” الأمريكية، أنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، موضحًا أن مصر لديها دستور جديد، وليس مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة.