ياسر صالح : «ناتكو» تعمل على تقديم خدمات شراء السيارات من المناطق الحرة

قال ياسر صالح الرئيس التنفيذى لمجموعة «ناتكو»، إن شركته تقوم بتقديم عدة خيارات للمستهلكين عند شراء السيارات من خلال المناطق الحرة والتى تتمثل فى الدفع بالعملة الأجنبية أو بالجنيه بما يتناسب مع ظروف كل عميل على حدة.

وأوضح أن «ناتكو» تمتلك شركتين هما «S&N» و«A&N» ولديهما تراخيص رسمية لمزاولة نشاط استيراد وبيع السيارات عبر المناطق الحرة، بالإضافة إلى استقبال طلبات العملاء التى تنطبق عليها شروط الاستيراد من المناطق الحرة سواء من العملاء أو المواطنين المدرجين فى مبادرة المغتربين بالخارج الذى تمكن من الحصول على موافقة استيرادية لجلب أحد الطرازات من الخارج.

وأضاف– فى الجزء الثانى من حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات بجريدة «المال»، أن الشركات العاملة فى استيراد السيارات عبر المناطق الحرة تقوم بتحميل العميل دفع قيمة شراء المركبات بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالجنيه، موضحا أن طريقة التعامل بين العملاء وشركات المناطق الحرة تتم من خلال تحديد السيارة والمواصفة الخاصة بها.