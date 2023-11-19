ياسر سامي لـ«المال»: فيلم بلوموندو سيعرض بالدول العربية قريبا

كشف المخرج ياسر سامي لـ”المال” أنه شارك في كتابة فيلم ” بلوموندو ” الجديد للنجم حسن الرداد وحرص على تقديمه بلوك مميز وجديد ومختلف عن الذي اعتاده الجمهور منه في أفلامه السينمائية السابقة .

وأضاف أن شخصية بلوموندو تتميز بخفة الدم والعلاقات العاطفية المختلفة ، لافتا إلى أنه كان مفترض تأجيل عرض الفيلم في الوقت الحالي بسبب الظروف السياسية الحالية في فلسطين .

وأشار سامي إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المنتجة منذ فترة على طرحه في توقت معين ، وكان يصعب تأجيله بسبب الأحداث لكن تم إلغاء أي مظاهر للاحتفال بالفيلم في مصر لذلك السبب .

وتمنى ياسر سامي أن يحقق الفيلم النجاح الكبير المتوقع له في السينمات المصرية ، وسيتم عرضه بالدول العربية الأيام القادمة أيضا خاصة المملكة العربية السعودية .