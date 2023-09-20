ياسر زيدان: «القمزى» تحقق مبيعات تتخطى 8 مليارات جنيه فى Seazen الساحل

حققت شركة القمزى مصر للتطوير العقارى مبيعات إجمالية فى مشروعها Seazen الساحل الشمالى فى منطقة الضبعة قاربت 8 مليارات جنيه خلال عام واحد، فيما تخطط لإضافة مزيد من الأصول العقارية بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة.

قال ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة «القمزى – مصر» للتطوير العقارى، إن الشركة تبنت فى الماضى خطة توسعية رغم التحديات الكبرى، مثل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى العالم، إلا أنها استحوذت على حصة سوقية جيدة بخلاف قفزاتها فى معدلات التنفيذ بالمشروعات.

وذكر أن شركته تحرص على الوجود فى معرض «سيتى سكيب» فى إطار إيمانها بدور المعارض العقارية الكبرى فى تحقيق أهداف هامة، من بينها التواصل المباشر مع العملاء الذى يضمن التعرف على احتياجاتهم ومراعاتها فى المراحل المقبلة من المشروعات، وأيضًا التعرف على تطورات واحتياجات السوق العقارية، وهو ما يضمن إنتاج مشروعات تواكب تلك التطورات وتحقق القيمة المضافة للسوق.

وتنفذ شركة «القمزى – مصر» مشروع Seazen بالساحل الشمالى، وكذلك مشروع «إيست شاير» بالتجمع الخامس.

ومجموعة «القمزى» واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت فى قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع فى الخارج فى عام 2010، واختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة «القمزى – مصر» بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتى عبد الله القمزى ورجل الأعمال المصرى ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصرية فى 2021.

وكشف زيدان عن تحقيق شركة «القمزى – مصر» بمشروع Seazen مبيعات تخطت 8 مليارات جنيه فى عام، وهى تمثل %30 من إجمالى مبيعات المشروع ، ويأتى ذلك نتيجة تميز الموقع والمعدلات التنفيذية الكبرى.

وقال زيدان إن الشركة حرصت على انتقاء مواقع مشروعاتها بعناية شديدة، إذ تؤمن بأن الموقع الاستراتيجى أحد أهم العوامل التى تقود نحو تحقيق قيمة مضافة وتساهم فى تلبية احتياجات العملاء، كما تحرص على التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ تصميمات عصرية ومراعاة أحدث الأساليب الإنشائية ومعايير الاستدامة.

وشدد على أن الشركة بمجرد الحصول على القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بالمشروعات تبدأ الخطوات التنفيذية مباشرة فى إطار حرصها على الجدية، وإنهاء المشروعات فى التوقيتات المحددة، كما يتم الحرص على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أن شركة «القمزى – مصر» استحوذت على اهتمام العملاء خلال الموسم الصيفى، نظرًا للموقع المميز بمنطقة الضعبة وتنوع نماذج الوحدات بالمشروعات لتلبى احتياجات الشرائح المستهدفة من العملاء.

وأضاف أن الشركة تقوم بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالى بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، وتبلغ استثماراته 14 مليار جنيه.

ويضم مشروعSeaZen نحو 2200 وحدة سكنية، وتتنوع الشاليهات والفيلات من خلال المساحة، التى تتكون من غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف كاملة التشطيب ومزودة بأثاث المطبخ وأجهزة التكييف.

وتم الحرص على تصميم الوحدات بارتفاعات عن سطح البحر متدرجة تصل إلى أكثر من 47 مترًا، بما يتيح رؤية الوحدات للشاطئ، وتمثل المساحات الخضراء أكثر من 85٪ من المشروع، ويضمClub houses تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات فى المشروع، وثلاثة حمامات سباحة، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بالإضافة إلى حمام سباحة بالأمواج الصناعية هو الأول من نوعه بالساحل الشمالى، يصل ارتفاع الموجة فيه إلى 3 أمتار.

وأوضح زيدان أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 5 سنوات، خاصة أنه مع الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع فى أقل من 6 أشهر، تم العاقد مع شركة «دار المعمار للمقاولات DMC» للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع seazen، وبلغت قيمة التعاقد 500 مليون جنيه.

وتتولى شركة DMC تنفيذ وحدات سكنية فى مشروع Seazen بمساحات متنوعة ونماذج مختلفة بين الشاليهات والتوين والتاون هاوس والفيلات المستقلة.

وقال زيدان إن الشركة أسندت أعمال التنفيذ بالمرحلة محل التعاقد إلى شركة DMC بعد أن تم تقييم العروض المقدمة من 18 شركة مقاولات كبرى بواسطة شركة «إنفرجن لإدارة المشروعات»، وتم اختيار DMC لسابقة أعمالها المميزة التى تعتمد على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم.

وأشار إلى أن هناك شركات تقدمت بعروض أقل لتنفيذ المشروع، ولكن حرص «القمزى» على الجودة رجَّح كفة شركة «دار المعمار DMC».

وكشف عن عزم الشركة طرح أعمال تنفيذ جديدة بالمشروع بقيمة 700 مليون جنيه خلال شهر.

وعن الحضور فى القاهرة الجديدة، فقد أطلقت «القمزى – مصر» كومباوند «إيست شاير» فى قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانًا، وباستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، وتستهدف الانتهاء من المشروع عام 2025.

ويضم «إيست شاير» وحدات بمساحات متنوعة تضم نماذج فيلات وتاون هاوس بمساحات تبدأ من 166 مترًا وتصل إلى نحو 360 مترًا، ويبلغ إجمالى وحدات المشروع 229 وحدة، وتبلغ النسبة البنائية %18 من إجمالى المساحة الكلية، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية.

وأوضح زيدان أنه قام بوضع التصميمات الخاصة بالمشروع الاستشارى العام المعمارى رائف فهمى، وقامت «أوكوبلان» بوضع تصميمات اللاند سكيب.

وأكد أن الشركة تستهدف التوسع فى السوق المصرية، وتدرس العديد من الفرص الاستثمارية، وسيتم الإعلان عن مشروعات جديدة قريبًا.