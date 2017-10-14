ياسر رزق: مصر لديها مشكلة في صناعة الصحف

إيمان عوفقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم: إن مصر لديها مشكلة في صناعة الصحف، مؤكدًا أن دور المجلس الأعلى للثقافة دعم لجنة لثقافة الطفل وتنشئته.وأضاف خلال الاجتماع السادس للهيئة الوطنية للصحافة، لدعم وتثبيت أركان الدولة بدار الهلال، أنه يجب على المؤسسات الصحفية التي لديها إصدارات

إيمان عوف

قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم: إن مصر لديها مشكلة في صناعة الصحف، مؤكدًا أن دور المجلس الأعلى للثقافة دعم لجنة لثقافة الطفل وتنشئته.

وأضاف خلال الاجتماع السادس للهيئة الوطنية للصحافة، لدعم وتثبيت أركان الدولة بدار الهلال، أنه يجب على المؤسسات الصحفية التي لديها إصدارات للطفل أن تتولى التفاوض الجماعي مع قصور الثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارتي الشباب والتعليم، لبحث كيفية تثقيف الطفل واحتوائه.

وأكد أن الصحافة لديها أربع مؤسسات صحفية فقط، تقدم منتج للطفل، وهم دار الهلال، وأكتوبر، والأهرام وأخبار اليوم فقط، هم من يهتمون بثقافة الطفل إما عن طريق الدوريات المختلفة للإصدارات أو المجلات.

وتابع: مازلنا لم نصل للطفل، العيب ليس في الوسيلة، ولكن في الثقافة التي تربينا عليها.

وطالب المجلس القومي للأمومة والطفولة بتفعيل الميزانية الخاصة بتنزير الطفل وتثقيفه، والتعاون مع قصور الثقافة المختلفة.

ودعا “رزق” لعمل لقاء مع وزير التربية والتعليم وكل المؤسسات الخاصة بالطفل، في مقر الهيئة الوطنية للصحافة، لبحث التعاون بين جميع الأطراف، ودراسة المحتوى المقدم للطفل.