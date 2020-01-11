ياسر راشد يتقدم بتظلم على قرار استبعاده من انتخابات عضوية مصر للمقاصة

قالت مصادر مطلعة إن الإنتخابات الحالية لعضوية المقاصة توصف بالتكميلية لذا كان من المفترض تطبيق التعديلات على الإنتخابات الجديدة وإتاحة منافسة عادلة على كافة المقاعد تتيح مشاركة العنصر النسائي.

علمت “المال” أن ياسر راشد المرشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للإبداع تقدم يوم الخميس الماضي بتظلم لدي اللجنة المنظمة للانتخابات للاعتراض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باستبعاده من الانتخابات.

استبعاد 6 مرشحين بينهم ياسر راشد

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت نهاية الأسبوع قبل الماضي استبعاد 6 مرشحين لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة كان منهم راشد و محسن عادل ومدحت نافع من الترشح لاقتناص مقعد ذوي الخبرة بداعي تنفيذ قرار الهيئة بوجوب التمثيل النسائي بعضوية شركات الأوراق المالية بما منح المقعد بالتزكية للمرشحة لميس نجم.

راشد يتمسك بالدستور

واستند راشد في تظلمه لإحدى مواد الدستور والتي لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى أن نص الماده 53 من قانون سوق المال لا يوجب تطبيق التمثيل النسائي على شركات الإيداع المركزي.

وقالت مصادر مطلعة إن الإنتخابات الحالية لعضوية المقاصة توصف بالتكميلية لذا كان من المفترض تطبيق التعديلات على الإنتخابات الجديدة وإتاحة منافسة عادلة على كافة المقاعد تتيح مشاركة العنصر النسائي.

وكانت مصر المقاصة أعلنت أن الدعوة لإجراء انتخابات قد تضمن تطبيق أحكام القرار المشار إليه في هذه الانتخابات التكميلية وهو مايوجب ترشيح سيدة على منصب العضو المنتدب من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة. احتفال مصر للمقاصة باليوبيل الفضي

جدير بالذكر أن الرقابة المالية أعلنت استبعاد ياسر خليل المرشح لمقعد العضو المنتدب المشارك لعدم استيفاء شرط التفرغ وشغله وظيفة عضو منتدب تنفيذي بشركة حورس لتداول الأوراق المالية.

واستبعدت الهيئة صفوت عبد المنعم المرشح لعضوية مجلس الإدارة من ذوي الخبرة لشغله منصب مدير فرع لدى شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

ووفقًا للرقابة المالية فقد وافقت لجنة الإنتخابات على قبول أوراق ترشح كل من، خالد عبد الرحمن المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

وقبلت الهيئة أوراق ترشح لميس على محمد مرشحه على منصب عضوية مجلس إدارة الشركة من ذوي الخبرة من غير المساهمين بالشركة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.

وأوضحت الرقابة المالية أن مجلس الإدارة وافق على عرض قائمة المرشحين على الجمعية العامة للمقاصة لاختيار عضوين من ذوي الخبرة من غير المساهمين لاستكمال عضوية مجلس الإدارة.

