ياسر جلال لـ «كلمة أخيرة» : الجمهور مل من الشخصيات المثالية وتقبيل الرجل يد زوجته ليس مبالغة

حل النجم ياسر جلال خلال الساعات الأخيرة ضيفا على برنامج” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “سي بي سي” في أول ظهور إعلامي له بعد عرض مسلسله ” علاقة مشروعة” الذي شارك به في الموسم الرمضاني 2023 وحقق نجاحا كبيرا ، وشارك معه في الحلقة باقي أبطال المسلسل مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم والمخرج خالد مرعي .

وكشف ياسر جلال عن كواليس مسلسل “علاقة مشروعة” لأول مرة فقال : في الدراما قديمًا كانت الفكرة تقديم الزوجة الأولى وأن لديها مشكلات ومن ثم يتم الزواج الثاني لكن هذه المرة الزوجة الأولى مفيش فيها عيب” كما ظهر في المسلسل بشخصية الزوجة الوفية ” عاليا” التي جسدتها داليا مصطفى .

وأشار إلى أن كثيرين شككوا في أن العمل أنه قد يسبب له أذى وكان هناك الكثيرون غير متحمسين للخطوة، رغم أن لديه إيمان كلي وكامل بأن لديه رسالة قوية وهذا مايحرص عليه في كافة الأدوار.

وأوضح أيضا أنه عانى كثيرا من دوره في مسلسل “علاقة مشروعة” واصفا “بحاول أعمل حاجة تشبهني وتشبعني كفنان، حيث إن الجمهور مل من تقديم الشخصيات المثالية لأن كل إنسان بخطا والدراما مبنية على الخطا والخطيئة وفي نهاية العمل يتطهر، كما أن أي علاقة زوجية تمر بفترة فتور وأن دور الأب في هذه الفترة أن يقوي من نفسه حتى لا يكون أنانيًا لأنه في النهاية ليس لك إلا حبك وأودلاك وزوجتك.

ولفت إلى أنه لاتوجد مبالغه في معاملته لزوجته في المسلسل معلقا على سخرية بعض رواد التواصل الاجتماعي من “تقبيل يديها” بشكل دائم قائلًا: “لازم الراجل يحترم زوجته ويقبل يديها ويطبطب عليها وهي بتتكلم وإلا فما هو الفارق بين الرجل والمرأة”.

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى “Forever Drama – مها سليم” و”media Hub – سعدى جوهر”.