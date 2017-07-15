ياسر النجار يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى فى تطوير كيما

المال -خاصتفقد السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فجر اليوم السبت مصنع كيما الذى يجرى إنشاؤه حاليا.وشدد السفير ياسر النجار أثناء اجتماعه بالشركات العاملة فى المشروع، إنهاء إنشاءات المصنع وفقا للجدول الزمنى.وجاءت الجدولة فى فجر اليوم نظرا لا

المال -خاص

تفقد السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فجر اليوم السبت مصنع كيما الذى يجرى إنشاؤه حاليا.

وشدد السفير ياسر النجار أثناء اجتماعه بالشركات العاملة فى المشروع، إنهاء إنشاءات المصنع وفقا للجدول الزمنى.

وجاءت الجدولة فى فجر اليوم نظرا لارتفاع الحرارة، فى محافظة أسوان ومنطقة المشروع، إضافة الى أن مواعيد العمل المفضلة للعاملين تبدأ من 7 مساء حتى 5 صباحا.

والتقى رئيس القابضة أعضاء مجلس إدارة شركة كيما برئاسة عيد الحوت رئيس الشركة لمناقشة أهمية مضاعفة صادرات الشركة، وأيضا الالتزام بتنفيذ مشروع التطوير فى نهاية العام المقبل، كما سيتفقد قطاعاتها.

كانت شركة كيما قد أعلنت أن إيراداتها تضاعفت مسجلة مبيعات بقيمة 562 مليون جنيه نتيجة زيادة الصادرات، لتسجل صافى ربح بلغ 262 مليون جنيه.

أما بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى، فقالت كيما إنه تم إنجاز نسبة 55% من المستهدف لمشروع إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا واليوريا الجديد، كما تعاقدت مع هيئة مياه الشرب لتوصيل خط المياه، وأوشكت على الانتهاء من توصيل خط الغاز والأعمال الإنشائية والكهربائية، وتم إنجاز جميع التصميمات الخاصة بالمشروع، على أن يتم توصيل باقى المعدات والآلات بنهاية العام الحالى، لتتسلم الشركة المشروع فى نوفمبر 2018.