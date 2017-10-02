ياسر النجار: فتح مناقصة تطوير راكتا

المال -خاص:انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) برئاسة ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات و رؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة راكتا.واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي 2016/2

المال -خاص:

انعقدت الجمعية العمومية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) برئاسة ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات و رؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة راكتا.

واعتمدت الجمعية إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي 2016/2017 بإجمالي 179.5 مليون جنيه مقابل 99.2 مليون جنيه عن العام الماضي.

كما حققت الشركة صافي خسائر 77.9 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي مقابل 54.6 عن العام السابق.

وقال السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، بأن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وضع أمامه خمس شركات أهملت منذ سنوات ، ومن بينهما شركة ” راكتا ” لصناعة الورق ، التي تعد صرح صناعي كبير و لها تاريخ عريق ، و لم تحظي بصيانه المعدات والماكينات ورفع كفاءتها منذ سنوات طويلة هو سبب تراجعها ، و لفت النجار الي أن آخر عمرة تمت في الشركة للماكينات والمعدات كانت عام 1984 ، بالإضافة إلي تاريخ إنتاج الماكينات الذي يعود الي الستينات.

وأضاف النجار:” أننا قارنا بين راكتا وشركات أخري مجاورة مماثلة لها وفاكتشفنا أن الشركات المجاورة حققت أرباح كبيرة مقارنة بخسائر “راكتا”، لذلك قررنا أن ندعم الشركة، وبالفعل غيرنا مجلس اﻹدارة واخترنا مجلس جديد للشركة يواكب المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات الموردة لورق الدشت لتوفيرها للشركة بخامات جيدة.

ولفت النجار إلى أن هناك شركات تم إهمالها لفترات طويلة، وبالمتابعة من مجلس إدارة الشركة القابضة والدراسة السوقية للنشاط اكتشفنا أن بها جدوى اقتصادية مع إعادة هيكلتها وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها لتنافس القطاع الخاص.

وأضاف: لاحظنا مع بداية شهر يوليو تطوير في أداء الشركة وتسويق نسبة كبيرة من مخزونها بالإضافة إلى أن الشركة بدأت في تحريك اﻷسعار مما سيزيد من الجدوى الاقتصادية لها.

وتابع النجار أنه تم عمل مناقصة لتطوير ماكينة (3)، وبالفعل تقدمت كبرى الشركات الأجنبية وتم فتح المظاريف للشركات المتقدمة، وأكد أن الشركة القابضة تتجه لتطوير وضخ أموال وزيادة حجم الاستثمارات المبنية على دراسات جدوى من كبرى المكاتب الفنية المتخصصة.

وأشار النجار إلى أن التطوير يتضمن إيقاف الماكينة (3) في فترة تتراوح ما بين 4 الى 6 أشهر، حيث أن إجمالي تكلفته التطوير تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا مما يساهم في مضاعفة الإنتاج من 70 طن الى 300 طن تقريبا في اليوم الواحد، مما يزيد من القيمة المضافة للشركة ويزيد من انتاجيتها ويرفع من كفاءة الماكينات.

وبناء عليه قررت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة راكتا، التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي 2016/2017.

بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي والمعروضة على الجمعية العامة والمتضمنة نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي خسائر 77.9 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.

إقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1/7/2017 بمراعاة اللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

كما قررت الجمعية إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي، وذلك في ضوء ما انتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق وبحث الأوضاع المتردية داخل الشركة.