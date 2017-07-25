ياسر النجار: القابضة الكيماوية تقرض التابعة بفائدة 5%

❐ 3 مكاتب عالمية عرضت دراسة إنشاء مشروع «قطار التركيب» ❐ 90 مليون جنيه لتطوير راكتا.. و254 للدلتا للأسمدةمدحت إسماعيلقال السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن "القابضة" اعتمدت خطة تطوير عددًا من شركاتها التابعة، مصحوب

❐ 3 مكاتب عالمية عرضت دراسة إنشاء مشروع «قطار التركيب»

❐ 90 مليون جنيه لتطوير راكتا.. و254 للدلتا للأسمدة

مدحت إسماعيل

قال السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن “القابضة” اعتمدت خطة تطوير عددًا من شركاتها التابعة، مصحوبة بدعم فنى ومالى، عبر توفير القروض الميسرة، بفائدة بسيطة، تبلغ %5، لتنفيذ عملية التطوير.

وأوضح فى تصريح لـ«المال»، على هامش زيارته لمصنع كيما 2 فى أسوان، أن فرض فائدة على القروض الممنوحة للشركات التابعة، هدفها إلزام مجالس إدارة الشركات التابعة لتنفيذ عملية التطوير، وفقاً لدراسات الجدوى الدقيقة، وإلزام الشركات بزيادة حجم الإنتاج، لسداد ما عليها من مستحقات، سواء للشركة القابضة أو جهات أخرى.

ولفت إلى أنها وفرت 90 مليون جنيه، لتطوير الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، لافتًا إلى أنها اشترت قطع غيار للمعدات الموجودة حاليًا، بتكلفة 5 ملايين جنيه، إضافة إلى شراء مخزون ورق «دشت»، فضلاً عن إجراء عملية هيكلة فى الغلايات القائمة حالياً، ومنظومة العزل الحرارى.

وتابع أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال التطوير، ومتوقع الانتهاء منها بشكل كامل مارس 2018، لافتًا إلى أنه مستهدف رفع طاقة الإنتاج لـ 300 طن يوميًا، بدلاً 125 طنًا، تنتج فى الوقت الحالى.

وتعمل “راكتا” فى إنتاج الورق الأبيض، والبرشمان، وأوراق الكرافت، والفلونتج، وشهدت خلال الأعوام الماضية توقفات عديدة، نتيجة قلة مخزون الورق، وتقادم المعدات.

على صعيد متصل، أشار إلى أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، أوشكت على الانتهاء من عملية تطوير معدات الشركة، لافتاً إلى أنه أجريت «عمرة كاملة»، تستهدف القضاء على التوقف المستمر للعمل، فضلاً عن تقليل الاستهلاك فى الطاقة المستخدمة، سواء كانت غاز، أو كهرباء.

وذكر رئيس القابضة الكيماوية، أن تكلفة إجراء “العمرة” بلغت 245 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف، إنتاج 3 ملايين طن سنوياً، من الأسمدة بأنواعها المختلفة.

وأوضح أن قرار رفع المحروقات الذى طبق مطلع يوليو الجارى، تنوعت تأثيراته على الشركات وفقا لنوعية منتجاتها، لافتاً إلى أن أكثر الشركات تأثيراً بالقرار القومية لصناعة الأسمنت، وأقلها شركات الأسمدة، وكلفت الشركات التابعة بعمل دراسة، وتحليل فنى ومالى، لتداعيات القرار.

وتابع أن الشركات حصرت النتائج السلبية للقرار، وشملت تكاليف التشغيل الإضافية، وجار إعداد تحليل مال آخر، لتحديد طرق التعامل مع القرار وتقليل تأثيراته.

وردًا على خطة تطوير القومية للأسمنت، أشار إلى أنهم خاطبوا 6 مكاتب عالمية، لتقديم العروض لإجراء دراسة تحديد المزيج الأمثل للطاقة، لتشغيل القومية للأسمنت، سواء كان فحم، أو غاز، أو استعمال مادة «RDF»، التى تستعمل فى تشغيل أفران صناعة الأسمنت، كبديل عن استخدام الفحم.

فى سياق متصل، أوضح أن 3 مكاتب عالمية تقدمت لعمل دراسة جدوى لمشروع ” قطار التركيب” الذى تستهدف الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية “سيجوارت” تنفيذه.

ومشروع “قطار التركيب”، يستهدف إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد، بتكنولوجيا حديثة متطورة، تساهم فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير البينة للسكة الحديد، الذى يبلغ خطه 1200 كيلو متر طولى، خلال فترة 30 شهرًا.

وأشار إلى أن المشروع يقام على أراض مملوكة لـ«سيجورات»، بشراكة مع القطاع الخاص، والقابضة، وجهات حكومية أخرى، إذا تتطلب الأمر.

واستحوذت «سيجورات»، مؤخراً على مصنع «سالشيف»، الإيطالى لتصنيع الفلنكات، وتستحوذ حالياً على 85 % من سوق إنتاج الفلنكات.

وتمتلك الشركة، أراض تبلغ 113 فدانًا، وقراط واحد، و7 أسهم، موزعة على القطاعات الثلاثة، بواقع 37 فدانًا و13 سهمًا، فى قطاع غرب المعصرة، 62 فدانًا و12 قراطًا، بقطاع شرق المعصرة، 13 فدانًا، و12 قراطًا و18 سهمًا، فى شبرا الخيمة.

وتعمل شركة “سيجوارت” فى صناعة وبيع منتجات المواسير، والأعمدة الخراسانية، والفلنكات الخراسانية، والطوب الطفلى والأسمنتى.

الشندويلى: لدينا صعوبة فى التعامل مع البنوك

رفع الفائدة يصيب استثمارات «الصعيد» فى مقتل

أحمد اللاهونى

يواجه مستثمرو الصعيد حزمة من المشكلات التى تعوق مسيرة توسعاتهم الصناعية، على رأسها ضعف التمويل المقدم من البنوك وارتفاع نسبة الفائدة، وصعوبة استخراج التراخيص، والأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ارتفاع أسعار خامات الإنتاج.

وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن قرار البنك المركزى مؤخرًا برفع أسعار الفائدة بواقع %2 كان له تأثيرًا سلبيًا على المستثمرين، ودفعهم إلى وقف توسعاتهم المستقبلية، للقدرة على سداد مديوناتهم للبنوك.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزى مؤخرًا أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وأضاف حمزة فى تصريح لـ«المال»، أن القرار سىء فى الحالتين «الإقراض والإيداع»، ومن الأفضل للمستثمر أن يضع أمواله فى البنوك والحصول على فائدة إيداع تقترب من 20% بدلا من وضعها فى استثمار صغير أو متوسط لا يضمن أرباحه.

وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة على الإقراض حد من التوسعات الاستثمارية للمصنعين، ورفع من نسبة المصانع المتعثرة، التى لجأت إلى الإغلاق نتيجة عدم القدرة على الاستمرار فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج للضعف بعد تعويم الجنيه، مؤكدًا أن عدد المصانع المتوقفة فى أسيوط تعدى %40 من إجمالى العاملة.

وبشأن تعليقه على تخفيض دعم المحروقات والكهرباء، أوضح أن القرارين نتيجة إصلاح اقتصادى كان يجب أن يحدث، والمستثمرون معترفون بذلك، لافتًا إلى أن الصناع من الممكن أن يتحملون الزيادة فى نقل السلع، وعدم إضافة جديدة فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المستهلك .

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و%100، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك.

وطالب حمزة الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين لحماية المستهلكين من جشع التجار.

فى سياق متصل، أكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن الصعيد يواجه أزمة كبيرة مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة للأغراض الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى التعامل معها بشكل عام، للاستفادة من مبادرة “المركزى” فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق البنك المركزى المصري، فى يناير من العام الماضى، مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى %5، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.

ولفت الشندويلى، إلى أنه هناك صعوبة فى استخراج التراخيص الصناعية اللازمة للمشاريع، مطالبًا بضرروة الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد فى أقرب وقت حتى يتسنى للمصنعين تنمية الصعيد.

وأوضح أن المستثمرين يواجهون أزمة كبيرة أيضًا فى ارتفاع تكاليف الإنتاج لا سيما المستوردة، بعد تحرير سعر الصرف، ما يجبرهم على رفع الأسعار، ويؤثر بالسلب على القوى الشرائية للمواطنين.