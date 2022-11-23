ياسر الشهراني يجرى عملية جراحية بعد إصابته الخطيرة أمام الأرجنتين

أجرى لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني ، عملية جراحية بالرياض بعد إصابته الخطيرة في مباراة “الأخضر” ضد الأرجنتين الثلاثاء.
وانتهت المباراة المقامة في أولى مباريات مجموعة الأرجنتين بمونديال قطر، بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف واحد.
وقال ياسر الشهراني ، عبر مقطع فيديو نشره حساب المنتخب السعودي على “تويتر”: “أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي”.
وتم نقل اللاعب الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن، وفق قناة العربية.
وأعلن حساب المنتخب السعودي نقله إلى الرياض وإجراءه. عملية جراحية.
رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022