ياسر إسماعيل رئيسا تنفيذيا للشؤون المالية بمجموعة شركات مصر للقياس القابضة

قالت شركة مصر للقياس والتحكم القابضة “MMC ” إنه تم تعيين ياسر إسماعيل فى منصب رئيس تنفيذى للشئون المالية لشركات المجموعة، وذلك فى إطار سعى المجموعة للاستعانة بأكفأ الكوادر لتحقيق رؤية واستراتيجية المجموعة فى الأسواق التى تعمل بها.



بخبرة تتجاوز 20 عاما في مجالات التخطيط المالي

يمتلك ياسر إسماعيل خبرات واسعة فى الإدارة العليا تتعدى 20 عاما فى مجالات التخطيط المالى والحوكمة المالية، حيث شغل منصب رئيس الحسابات فى مجموعة أميرال لوجستيكس فى الفترة من 1999 حتى 2007، وشغل منصب المدير المالى فى شركة داماك العقارية فى الفترة من 2007 حتى 2010، كما شغل منصب رئيس القطاع المالى فى شركة حسن علام العقارية القابضة فى الفترة من 2010 حتى 2021، وتخرج ياسر إسماعيل في جامعة القاهرة كلية التجارة قسم محاسبة عام 1999 ، وحصل على ماجستير فى إدارة الأعمال عام 2016 من كلية باريس إسلسكا للأعمال.

وسيقوم ياسر إسماعيل بالإشراف على نظم الحوكمة المالية لمشروعات المجموعة القائمة والجديدة فى مصر وخارجها وما تتطلبه من الاستراتيجيات المختلفة، وهو ما يتوافق مع سياسة المجموعة فى التوسع الذى يتطلب مزيدا من التخطيط والحوكمة كما يوضح نموذج الإستدامة وخطة العمل التى تنتهجها المجموعة.

ونظرا لأن منصب الرئيس التنفيذى للشئون المالية يعد شريك استيراتيجى للمدير التنفيذى ويلعب دورا حيويا فى التأثير على استيراتيجية الشركة والمستقبل المالى لها ووضع التوقعات فقد وقع الإختيار على ياسر إسماعيل نظرا لسجله الحافل الملئ بالنجاحات بفضل قدرته وخبراته فى الشئون المالية والاقتصادية والتحليل، حيث إنه يتعامل مع كل ما يتعلق بالتدفق النقدى والتخطيط المالى والمسائل الضريبية وإدارة الحسابات وميزانيات الشركات والنظر فى التكاليف والمصروفات والإيرادات ومراجعتها والتحقق منها وإعداد التقارير وتقديم النصائح الخاصة بالأنشطة الإستثمارية واقتراح الاستراتيجيات التى على الشركة اتخاذها وتقديم الخطط المالية المستقبلية، إلى جانب مهاراته الشخصية حيث يتمتع بعقل منظم، مهارات تواصل ممتازة مع الآخرين، شخصية متوازنة، قدرة عمل عالية، مهارات تنسيق ممتازة مما يجعله الإختيار المناسب على المستوى العملى والشخصى.

وأعرب إسماعيل عن سعادته بتولى هذا المنصب الذى يستكمل من خلاله مسيرته التى تتعدى 20 عاما فى مجال التخطيط المالى والحوكمة، مؤكدا أن العمل كرئيس تنفيذى للشئون المالية فى ظل الأوضاع العالمية والمحلية الراهينة يعد محفزا قويا؛ العمل فى ظل تلك الأوضاع يمثل فرص عظيمة وتحديات كبيرة فى ظل ما تتطلبه مسئوليات هذا المنصب حيث أصبح تقييم المخاطر والتدقيق وحوكمة الشركات فى غاية الأهمية ويتطلب تنبؤات مالية تفكر فى عدة سيناريوهات مستقبلية محتملة.